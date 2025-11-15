Logo
Large banner

Zatražen jednomjesečni pritvor za policajca koji je pretukao suprugu

Izvor:

Kliks

15.11.2025

15:35

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom policijskom službeniku Uprave policije MUP-a KS zbog krivičnog d‌jela nasilje u porodici.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela.

Iz MUP-a KS su kazali da neće davati druge zvanične informacije o ovom slučaju jer je prioritet zaštita žrtve.

Kako Kliks nezvanično saznaje, riječ je o pripadniku saobraćajne policije Kantona Sarajevo.

Žrtvi su, prema nezvaničnim informacijama, nanesene teške tjelesne povrede.

Podijeli:

Tagovi:

policija

porodično nasilje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

5 h

0
Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Hronika

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

6 h

0
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Hronika

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

7 h

0
Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Hronika

Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

14

Internetom se širi lažna vest o smrti slavnog glumca

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner