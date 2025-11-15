Zatražen jednomjesečni pritvor za policajca koji je pretukao suprugu

Izvor:
15.11.2025
Postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom policijskom službeniku Uprave policije MUP-a KS zbog krivičnog djela nasilje u porodici.
Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.
Iz MUP-a KS su kazali da neće davati druge zvanične informacije o ovom slučaju jer je prioritet zaštita žrtve.
Kako Kliks nezvanično saznaje, riječ je o pripadniku saobraćajne policije Kantona Sarajevo.
Žrtvi su, prema nezvaničnim informacijama, nanesene teške tjelesne povrede.
