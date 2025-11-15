Merc se oglasio o deportacijama, evo ko može ostati u Njemačkoj

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je ljudima koji su progonjeni na političkoj ili vjerskoj osnovi dozvoljeno da ostanu u Njemačkoj.

"One koji su politički ili vjerski progonjeni Njemačka neće deportovati i to je potpuno jasno", rekao je Merc na sastanku svog konzervativnog bloka.

Istovremeno je naglasio da izbjeglice koje su tražile zaštitu od građanskih ratova moraju da se vrate u matične zemlje kada se sukobi završe.

Merc je najavio da će razgovarati sa sirijskim predsjednikom Ahmedom el Šarom o tome šta može da se učini da bi se osiguralo da Sirijci koji su u Njemačkoj mogu da doprinesu obnovi Sirije sada kada je završen građanski rat u toj zemlji.

On je ocijenio da će mnogi od njih biti potrebni u Siriji i zato bi trebalo da imaju podsticaj da se vrate u svoju domovinu.

Na kraju, Merc je govorio o mogućnostima za ostanak dobro integrisanih izbjeglica, prenijela je agencija DPA.

"Mnogi su ovd‌je i potrebni su ovd‌je, postali su ljekari ili rade u raznim profesijama. Želimo da im pružimo perspektivu da ostanu ovd‌je ako se integrišu, ako su u mogućnosti da ovd‌je zarađuju za život sa svojim porodicama", dodao je njemački kancelar, a prenosi Srna.