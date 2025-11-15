Logo
Oni jedu sve manje hljeba, da li je to dobro?

15.11.2025

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?
Hljeb, nekada neizostavan dio svakog obroka u Španiji, nestaje sa stolova alarmantnom brzinom.

Potrošnja hljeba u Španiji je od 1960-ih pala za nevjerovatnih 80 odsto, sa 134 na samo 28 kilograma po osobi godišnje.

Ovaj drastičan pad nije samo promjena u prehrani, već odraz dubokih kulturnih i generacijskih promjena, piše Euronjuz.

Generacijska promjena na tanjiru

Transformacija je, prije svega, generacijska.

Hose Maria Fernandez, glavni sekretar Španske konfederacije pekara, sažima problem:

"Moja generacija ne zna jesti bez hljeba, generacija moje djece i unuka zna jesti bez hljeba".

Mlađe generacije tradicionalni hljeb zamjenjuju drugim izvorima ugljikohidrata poput pice ili tjestenine te ga povezuju s debljanjem i intolerancijama na hranu.

Ovaj odmak od mediteranskog načina prehrane postupan je, ali nezaustavljiv.

Samo u posljednjoj deceniji potražnja je pala za više od 20 odsto, s 34,9 kilograma po stanovniku 2015. na 27,82 kilograma ove godine. Svakodnevna kupovina hljeba, nekadašnji ritual, postala je rijetkost.

Loš kvalitet i predrasude

Jedan od ključnih razloga za to je pogrešna percepcija nutritivnih vrijednosti hljeba. Za hljeb većina ljudi misli da deblja, a to je uvjerenje toliko rašireno da 29,2 odsto Španaca slijedi prehranu bez hljeba, dok 24 odsto smatra da on nije potreban za uravnoteženu prehranu, uprkos tome što je sadržaj masti u hljebu zapravo nizak.

Kriza je teško pogodila tradicionalne pekare. Od početka vijeka zatvorene su četiri od deset tradicionalnih pekara, pogođene padom potrošnje hljeba. Istovremeno, prodaja se preselila u supermarkete i na benzinske stanice, gdje dominira industrijska proizvodnja, prenosi Indeks.

