Ален Исламовић има бизнис који му доноси 100.000 КМ годишње

Пјевач Ален Исламовић већ годинама успјешно води приватни бизнис, а мало ко зна да посједује велику плантажу љешника на чак 25.000 квадрата.
Његов породични посао израстао је у озбиљан извор прихода, а захваљујући врхунском квалитету плодова, постао је кооперант једне од најпознатијих свјетских компанија чувене италијанске фирме бомбоњера, коју Срби обожавају, а која откупљује управо његов љешник.
Исламовић има укупно 1.500 садница, а његов љешник, сертификован по европским стандардима, годинама завршава у преради најпознатијих производа од орашастих плодова.
– Сума се креће у зависности од временских услова током године. Некад су приноси већи, а некад мањи. Углавном, Ален Исламовић заради око 50.000 евра годишње. Он је врло задовољан пословањем, посебно тиме што је постао кооперант с тако великом и значајном свјетском фирмом као што је “Фереро”. Они су пословни гиганти кад су у питању откуп и прерада љешника, а његов љешник је врхунског квалитета и задовољава све стандарде европског квалитета за извоз. То значи да је његова плантажа сертификована и контролисана од стране Европске уније – рекао је саговорник.
Пјевач је неријетко причао о свом приватном бизнису којем је веома посвећен.
– На плантажи му помаже и цијела породица. То је моје слободно вријеме између викенда. Моја фарма, коју сређујемо и водимо брат моје супруге и ја, на површини је од 25.000 метара квадратних. Рад на плантажи креће од марта, априла и траје до септембра или октобра. У седам дана довољна су два да одржаваш плантажу, заливаш, штитиш од паразита, прскаш, прехрањујеш преко коријена, листа и тако даље. Ту љубав према земљи и пољопривреди усадио ми је отац, који је то волио. Моје сорте су најтраженије на свјетском тржишту за фабрике чоколада, за прераду ликера и прављење уља. Радићу на томе да брендирам своје плодове под називом “Љешник са Уне”, а то ће почети за неколико година. Кад одем у пензију, моја фарма ће бити капацитета између 10 и 15 тона љешника – изјавио је Ален за портал ЦДМ, па наставио:
– Да пробате мој плод, не бисте вјеровали, то је као да сте узели кашичицу “нутеле”. Послао сам у Швајцарску на анализу шаку љешника и нису могли да вјерују да тако нешто постоји на Балкану и да се узгаја. То што сам ја посадио, то су најбоље и најслађе сорте у Европи. Ово су веома крупни љешници. То је посао будућности, савјетујем свима да крену тиме да се баве – рекао је он, па додао: То је сорта коју су још звали и Титови љешници, зато што је Тито наложио својим агрономима да му узгоје сорту која би могла да успијева у оваквим подручјима. То је посебан плод. Љешник данас упоређују са златом. Користи се у фармацији, и то у великим количинама. Од њега се производе уља за козметичке сврхе. Љуска љешника је најбоља калорична вриједност за производњу пелета за гријање, а коријен за узгој тартуфа, ако то неко зна да узгаја. Укратко, то је феноменална биљка која рађа од 80 до 100 година и нуди велико богатство онима који се брину за њу – открио је Исламовић за медије.
