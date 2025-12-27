Logo
Psihički rastrojeni pacijent napao makazama osoblje bolnice i policiju, pucali i ubili ga

Izvor:

SRNA

27.12.2025

10:22

Komentari:

0
Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га
Foto: Pixabay

Tridesettrogodišnji pacijent u Univerzitetskoj bolnici u gradu Gisen u psihički rastrojenom stanju makazama je napao osoblje bolnice, a potom i policajce zbog čega su snage reda bile primorane da ga usmrte.

Drama je započela juče poslije podne kada je pacijent makazama napao osoblje klinike, pa je pozvana policija, navedeno je u zajedničkom saopštenju Državnog tužilaštva u Gisenu i Pokrajinske kancelarije kriminalističke policije Hesena.

Po dolasku policije situacija je eskalirala, jer je pacijent makazama napao i njih zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje.

Trenutno nije poznato koliko je hitaca ispaljeno, piše njemački "Bild".

Istraga u toku.

Na mjestu događaja traje uviđaj, prikupljaju se tragovi i ispituju svjedoci, a uključeni su i balističari.

Državno tužilaštvo naložilo je obdukciju tijela.

Tagovi:

Njemačka

psihički bolesnik

