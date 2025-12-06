Logo
Large banner

Godinama primao pogrešnu penziju, sad je nagrabusio

Izvor:

Agencije

06.12.2025

22:17

Komentari:

0
Годинама примао погрешну пензију, сад је награбусио
Foto: Pexels

Penzionisani britanski državni službenik Derek Riči (63) suočava se sa prinudnim povraćajem 28.640 evra preplaćenih penzijskih davanja, koja je primao u prethodnih 11 godina na osnovu pogrešnog obračuna iz 2014. godine, saopštile su nadležne službe.

U pismu upućenom Ričiju, službe su se u martu izvinile "zbog eventualnih neprijatnosti" i obavijestile ga da može da vrati novac putem bankovnog transfera ili u ratama, piše "Gardijan".

Policija Srbija traka

Hronika

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Riči je odmah zatražio objašnjenje, koje, kako navodi, nije dobio. Tri mjeseca nakon toga, Ričiju je zaprijećeno tužbom ukoliko ne počne sa povraćajem.

"Tokom posljednjih 11 godina donosio sam odluke i planove na osnovu brojki koje su mi date, a greška će mi prouzrokovati značajne teškoće", rekao je Riči, kome su nakon greške prepisani lijekovi za depresiju i anksioznost.

Planirao je da se potpuno penzioniše 2027. godine, ali će, kako je naveo, morati da se vrati na posao kako bi otplatio dug.

Жика Јакшић

Scena

Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

Riči je jedan od stotina penzionera pogođenih administrativnim greškama u okviru šeme kojom upravlja "MyCSP", koji je 2019. priznao da pokušava da povrati nekoliko miliona evra od više od 2.000 penzionera.

Greške su otkrivene tokom revizije, ali Ričijeve preplate nisu inicijalno uočene, već su se postepeno povećavale sa oko 230 evra godišnje na 4.500 evra.

U oktobru je parlamentarni odbor kritikovao upravljanje penzijskim šemama i predložio da se sistem vrati pod direktnu kontrolu državnih službi. Trenutno je šema prešla u ruke kompanije "Kapita", koja obećava modernizaciju i poboljšanje usluge penzionerima.

Podijeli:

Tagovi:

penzije

Penzioneri

penzioner

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Hronika

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

1 h

0
Ауто завршио на крову куће

Srbija

Snimak bizarne nesreće: Ovako je auto završio na Sašinoj kući

2 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Utakmica prekinuta zbog smrti: Oglasio se klub

2 h

0
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Hronika

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

2 h

0

Više iz rubrike

Питбул пас

Svijet

Pitbul usmrtio bebu

5 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorio: Evropa sprema rat do 2030. godine

5 h

0
Илон Маск

Svijet

Ilon Mask pozvao na likvidaciju Evropske unije

5 h

0
Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

Svijet

Zvijer duga 4 metra i teška 272 kilograma blokirala put

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

29

Vođa navijača Partizana izrešetan u poznatom restoranu bio u društvu Alibega

22

17

Godinama primao pogrešnu penziju, sad je nagrabusio

22

09

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

21

56

Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

21

50

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner