Godinama primao pogrešnu penziju, sad je nagrabusio

Penzionisani britanski državni službenik Derek Riči (63) suočava se sa prinudnim povraćajem 28.640 evra preplaćenih penzijskih davanja, koja je primao u prethodnih 11 godina na osnovu pogrešnog obračuna iz 2014. godine, saopštile su nadležne službe.

U pismu upućenom Ričiju, službe su se u martu izvinile "zbog eventualnih neprijatnosti" i obavijestile ga da može da vrati novac putem bankovnog transfera ili u ratama, piše "Gardijan".

Hronika Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Riči je odmah zatražio objašnjenje, koje, kako navodi, nije dobio. Tri mjeseca nakon toga, Ričiju je zaprijećeno tužbom ukoliko ne počne sa povraćajem.

"Tokom posljednjih 11 godina donosio sam odluke i planove na osnovu brojki koje su mi date, a greška će mi prouzrokovati značajne teškoće", rekao je Riči, kome su nakon greške prepisani lijekovi za depresiju i anksioznost.

Planirao je da se potpuno penzioniše 2027. godine, ali će, kako je naveo, morati da se vrati na posao kako bi otplatio dug.

Scena Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

Riči je jedan od stotina penzionera pogođenih administrativnim greškama u okviru šeme kojom upravlja "MyCSP", koji je 2019. priznao da pokušava da povrati nekoliko miliona evra od više od 2.000 penzionera.

Greške su otkrivene tokom revizije, ali Ričijeve preplate nisu inicijalno uočene, već su se postepeno povećavale sa oko 230 evra godišnje na 4.500 evra.

U oktobru je parlamentarni odbor kritikovao upravljanje penzijskim šemama i predložio da se sistem vrati pod direktnu kontrolu državnih službi. Trenutno je šema prešla u ruke kompanije "Kapita", koja obećava modernizaciju i poboljšanje usluge penzionerima.