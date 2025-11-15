Dodik: Karan će nastaviti da čuva, jača i razvija Srpsku

Izvor:
RTRS
15.11.2025
20:30
Komentari:3
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras građane u Modriči da na prijevremenim predsjedničkim izborima podršku daju kandidatu SNSD-a Siniši Karanu koji će nastaviti da čuva, jača i razvija Republiku Srpsku.
Dodik je istakao da je Modriča jedno od važnih mjesta u Republici Srpskoj, strateški pozicionirano, ali da zbog nedostataka komunikacije između aktuelnog načelnika iz SDS-a i republičkih vlasti nisu upoznati sa problemima građana.
Među najvažnijim projektima na tom prostoru, Dodik je istakao izgradnju auto-puta prema Brčko distriktu, a vjeruje da će veoma biti biti i riješena trasa na Koridoru "Pet ce" prema Doboju.
- To je najveća kapitalna promjena koja se može desiti. Još ćemo u naredne tri, četiri godine imati situaciju da izgradimo gasovod koji će biti nova energetska ponuda - naglasio je Dodik u razgovoru sa građanima Modriče.
On je istakao da Republika Srpska razvija ekonomiju, povećava broj radnih mjesta, te pozvao građane da prepoznaju politiku koja radi na tome i daju joj podršku na izborima koji su nametnuti poslije sramnog sudskog procesa.
Naglasio je da je glas za Karana glas za Dodika, te da će datom podrškom njima dati i podršku jačanju Republike Srpske koja je svakodnevno izložena napadima sarajevske čaršije.
- Mi smo sada usmjereni na ono što je realan život - rekao je Dodik i podsjetio da plate i penzije nastavljaju da rastu.
