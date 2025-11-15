Logo
Large banner

Dodik: Karan će nastaviti da čuva, jača i razvija Srpsku

Izvor:

RTRS

15.11.2025

20:30

Komentari:

3
Додик: Каран ће наставити да чува, јача и развија Српску
Foto: Banjaluka.net/aleksandarstupar

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras građane u Modriči da na prijevremenim predsjedničkim izborima podršku daju kandidatu SNSD-a Siniši Karanu koji će nastaviti da čuva, jača i razvija Republiku Srpsku.

Dodik je istakao da je Modriča jedno od važnih mjesta u Republici Srpskoj, strateški pozicionirano, ali da zbog nedostataka komunikacije između aktuelnog načelnika iz SDS-a i republičkih vlasti nisu upoznati sa problemima građana.

Među najvažnijim projektima na tom prostoru, Dodik je istakao izgradnju auto-puta prema Brčko distriktu, a vjeruje da će veoma biti biti i riješena trasa na Koridoru "Pet ce" prema Doboju.

- To je najveća kapitalna promjena koja se može desiti. Još ćemo u naredne tri, četiri godine imati situaciju da izgradimo gasovod koji će biti nova energetska ponuda - naglasio je Dodik u razgovoru sa građanima Modriče.

On je istakao da Republika Srpska razvija ekonomiju, povećava broj radnih mjesta, te pozvao građane da prepoznaju politiku koja radi na tome i daju joj podršku na izborima koji su nametnuti poslije sramnog sudskog procesa.

Naglasio je da je glas za Karana glas za Dodika, te da će datom podrškom njima dati i podršku jačanju Republike Srpske koja je svakodnevno izložena napadima sarajevske čaršije.

- Mi smo sada usmjereni na ono što je realan život - rekao je Dodik i podsjetio da plate i penzije nastavljaju da rastu.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Republika Srpska

Blanuša: Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Srpsku i šta želim učiniti

4 h

2
Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

Republika Srpska

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

5 h

0
Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Republika Srpska

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

5 h

0
Из ЕРС порука - Стабилни смо

Republika Srpska

Iz ERS poruka - Stabilni smo

5 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Zimska služba "JP Autoputevi Republike Srpske" spremno dočekuje zimu

21

57

Centralne vijesti, 15.11.2025.

21

51

Hapšenje zbog mučenja muškarca: Upali mu u kuću, a onda je uslijedio užas

21

41

Aplauz do nebeskog terena! Posljednji pozdrav Žižoviću

21

39

Dejtonski sporazum ostvario misiju, neophodno zaustaviti narušavanje osnovnih načela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner