Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

Svečanom akademijom Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci obilježio je još jednu godišnjicu. Na 47 godinu postojanja i rada promovisano je 168 diplomiranih doktora medicine, dentalne medicine, mastera farmacije i diplomiranih medicinara zdravstvenih nauka.

Student generacije Medicinskog fakulteta Katarina Talić kaže da za nju dodjela diplome predstavlja ogromnu čast, i da će nakon dodatnog usavršavanja svojim ostankom na prostorima Republike Srpske doprinijeti pospješivanju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

“Ovo za mene predstavlja veliku čast i odgovornost i zaista mi dosta znači prije svega predstavlja poticaj da I u daljem svom radu pružam svoj maksimum kako u području nauke tako i u području pružanja usluge pacijentima”, kaže Katarina Talić, student generacije Medicinskog fakulteta.

Sa akademije je poručeno da je Medicinski Fakultet postao nesumnjivo lider u školovanju visoko kvalitetnog kadra zdravstvenih radnika koji je najvažniji dio strukture zdravstvenog sistema Srpske.

"Veoma smo počastvovani ovim događajem i nadamo se da će fakultet kao što je i do sada krupnim koracima ići naprijed te nastaviti i dalje da bude najbolji fakultet Univerziteta a naša pretenzija je da budemo najbolji fakultet u regiji”, kaže Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta.

Rektor Univerziteta Radoslav Gajanin čestitao je na ovom jubileju i naglasio da će Univerzitet i u budućnosti nastaviti putem napretka i razvoja.

“Ako posmatramo kroz brojke dakle medicinski fakultet publikuje između 30 i 40 odsto naučnih publikacija koje su publikovane u međunarodnim referentnim časopisa kada pogledamo Univerzitet u Banja Luci”

"Želim da čestitam godišnjicu i želim uspješan rad i razvoj u budućnosti nadam se dakle da ćemo u sledećoj godini izgraditi kampus na UKC-u", kaže Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta.

Medicinski fakultet je kroz istoriju od 1978. godine od svog osnivanja kontinuirano radio na tehničkom opremanju i osposobljavanju stručnog kadra, što je omogućilo da već 47 godina bude jedan od najprepoznatljivijih i najsavremenijih obrazovnih institucija na mapi Republike Srpske i regiona.