Cvijanović: Pobjeda Siniše Karana za sigurnu i bezbjednu Srpsku

15.11.2025

17:59

Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je pobjeda predsjedničkog kandidata ove stranke Siniše Karana na predstojećim prijevremenim izborima potrebna da bi Republika Srpska nastavila sigurno i bezbjedno da se kreće.

Cvijanovićeva je istakla da je to potrebno kako bi Srpska mogla da preduzima sve neophodne radnje da se izlazi u susret građanima.

"Da se pokaže jedinstvo institucija i naroda, te međusobno razumijevanje kao i činjenica da smo na istom zadatku – institucije i svi naši građani, odnosno cijela Srpska", rekla je Cvijanovićeva novinarima u banjalučkom mjestu Krupa na Vrbasu gdje je večeras održana predizborna tribina SNSD-a.

Ona je navela da je sigurna da će Karan odnijeti veliku i ubjedljivu pobjedu jer je dio priče koja je mnogo godina na braniku svega što su ustavne nadležnosti, prava i obaveze Srpske.

"On je čovjek sistema i razumije kako on treba da funkcioniše, te da odgovori i potrebama građana i same Republike Srpske, da se zaštiti od svih onih koji su mnogo godina nastojali da joj nanesu zlo. Dakle, sigurno će biti izazova u budućnosti i zato nam je potrebna ta pobjeda" rekla je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Prijevremeni izbori 2025

