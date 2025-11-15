Logo
Large banner

Zimska služba počela sa radom

Izvor:

SRNA

15.11.2025

14:47

Komentari:

0
Зимска служба почела са радом
Foto: ATV

Zimska služba "Autoputeva Republike Srpske" od danas zvanično započinje rad i u pripravnosti će biti do 15. marta.

Prema operativnom programu rada, zimske službe ovog preduzeća održavaju ukupno 111 kilometara auto-puteva, podijeljenih u četiri dionice.

Iz preduzeća "Autoputevi" saopšteno je da je danas u krugu Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima obavljena redovna godišnja smotra mehanizacije zimske službe.

Glavni inženjer za održavanje u Sektoru za tehničke poslove Draženko Kenjalo rekao je da je sve spremno za zimsku sezonu i da bi već narednog vikenda, ako je suditi po najavama meteorologa, mogla da ima prvi ovogodišnji susret sa snježnim pahuljama.

autoput pixabay

Svijet

Penzioner iz BiH izazvao haos na njemačkom auto-putu

On je dodao da su od 1. oktobra do 15. novembra sproveli pripremne aktivnosti.

"Prva dionica je Banjaluka - Gradiška, dužine 33,5 kilometra i ukupne površine za posipanje 747.079 metara kvadratnih. Druga dionica je Banjaluka - Prnjavor, dužine 36 kilometara i ukupne površne za posipanje 30.650 metara kvadratnih. Treća dionica je Prnjavor – Doboj plus petlja `Tovira`, dužine 36 kilometara i ukupne površine za posipanje 453.860 metara kvadratnih. Četvrta dionica je Koridor `Pet ce` dužine 5,5 kilometara i površine za posipanje 64.050 metara kvadratnih", naveo je Kenjalo.

Rukovodilac zimske službe Dario Kodić rekao je da je obezbijeđeno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.

Podijeli:

Tagovi:

autoput

zimska služba

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

5 h

0
Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

Fudbal

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

6 h

0
Српска одала почаст херојима

Društvo

Srpska odala počast herojima

6 h

0
Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Hronika

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

6 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Republika Srpska

Kovačević o pozivu Durakovića: Prvo su srušili volju Srba, sada bi da oni izaberu umjesto nas

7 h

1
Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

Republika Srpska

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

21 h

0
Строжим казнама до смањења броја саобраћајних незгода

Republika Srpska

Strožim kaznama do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda

1 d

2
Српска се гради, доказ је и реконструисана зграда полиције

Republika Srpska

Srpska se gradi, dokaz je i rekonstruisana zgrada policije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

14

Internetom se širi lažna vest o smrti slavnog glumca

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner