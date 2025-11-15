Zimska služba počela sa radom

Zimska služba "Autoputeva Republike Srpske" od danas zvanično započinje rad i u pripravnosti će biti do 15. marta.

Prema operativnom programu rada, zimske službe ovog preduzeća održavaju ukupno 111 kilometara auto-puteva, podijeljenih u četiri dionice.

Iz preduzeća "Autoputevi" saopšteno je da je danas u krugu Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima obavljena redovna godišnja smotra mehanizacije zimske službe.

Glavni inženjer za održavanje u Sektoru za tehničke poslove Draženko Kenjalo rekao je da je sve spremno za zimsku sezonu i da bi već narednog vikenda, ako je suditi po najavama meteorologa, mogla da ima prvi ovogodišnji susret sa snježnim pahuljama.

On je dodao da su od 1. oktobra do 15. novembra sproveli pripremne aktivnosti.

"Prva dionica je Banjaluka - Gradiška, dužine 33,5 kilometra i ukupne površine za posipanje 747.079 metara kvadratnih. Druga dionica je Banjaluka - Prnjavor, dužine 36 kilometara i ukupne površne za posipanje 30.650 metara kvadratnih. Treća dionica je Prnjavor – Doboj plus petlja `Tovira`, dužine 36 kilometara i ukupne površine za posipanje 453.860 metara kvadratnih. Četvrta dionica je Koridor `Pet ce` dužine 5,5 kilometara i površine za posipanje 64.050 metara kvadratnih", naveo je Kenjalo.

Rukovodilac zimske službe Dario Kodić rekao je da je obezbijeđeno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.