Kovačević o pozivu Durakovića: Prvo su srušili volju Srba, sada bi da oni izaberu umjesto nas

Izvor:

Agencije

15.11.2025

13:17

Komentari:

0
Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Samo naivnima može biti iznenađenje što su Ćamil Duraković i sve sarajevske stranke pozvale Bošnjake u Republici Srpskoj da glasaju protiv Siniše Karana, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Nisu oni, zajedno sa Šmitom i našom opozicijom, rušili Dodika, volju Srba i Republike Srpske da bi Srbi opet izabrali jačanje i odbranu Srpske, već da bi Bošnjaci donijeli pobjedu onima koji će odustajanjem od zaštite Srpske vratiti politički dug", naveo je Kovačević.

Dodao je da zato Duraković sam kaže da će 40.000 Bošnjaka biti prevaga na izborima i da ni slučajno ne smiju izabrati Karana koji kaže da je glas za njega, glas za Dodika i za Republiku Srpsku.

"Prvo su poništili ono što su Srbi i Republika Srpska izabrali. Sada žele da umjesto Srba, oni izaberu. Ali, neće moći. Jer to je ipak naš predsjednik. Zato će jedinstvo i sloga srpskog naroda biti najbolji mogući odgovor. Pobijediće Srpska", objavio je na Iksu Kovačević, koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Duraković smatra da bi glasovi Bošnjaka, a njih četrdeset hiljada aktivno glasa, mogli da budu prevaga na izborima 23. novembra za predsjednika Republike Srpske.

"Ako već imamo pravo i ako treba da biramo, onda sigurno ne treba da biramo one koji kažu: glas za mene je glas za Dodika, glas za Dodika je glas za Republiku Srpsku", rekao je Duraković.

Radovan Kovačević

Siniša Karan

