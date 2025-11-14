Srpska se gradi, dokaz je i rekonstruisana zgrada policije

Novi objekat policijske stanice u Milićima daje bolje uslove za rad svim policijskim službenicima. Dobri uslovi znače i zadovoljne policijske službenike, a to je i garant sigurnosti svih građana. Projekat je ovo koji je započet ranije, a danas se Milići mogu pohvaliti sa savremeno opremljenim objektom.

„Jedan od razloga zašto obilazimo operativna područja jeste da provjerimo stanje i objekata, opreme i svega onoga što je važno policajcima u njihovom operativnom radu. Ovaj projekat je započeo ministar Karan dok je bio u mandatu, cilj nam je da saniramo i rekonstruišemo većinu objekata koji nisu u stanju da zadovolje potrebe policijskih službenika kako bi oni mogli zadatke da ispoljavaju u skladu sa najvišim standardima“, rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

„Prije nekoliko godina dok sam i sam bio ministar unutrašnjih poslova, naša strategija je se razvijala u neka tri pravca, prije svega to je bila neka obuka i školovanje u tom smislu ja sam jako ponosan što danas imamo Školu unutrašnjih poslova, drugi segment je profesionalno opremanje posebno kod specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije i treći segment se odnosio na objekte, policijske objekte u ovom času mi završavamo i završili smo veliki broj policijskih objekata", rekao je Siniša Karan, ministar za naučnotehnološki razvoj Republika Srpska.

Opremanje ove policijske stanice započeto je ranije jer je za tim postojala potreba kaže bivši premijer Radovan Višković.

„Posebno smo ponosni na činjenicu da PU Zvornik skoro među jedinima RS koja nema manjak policijskih službenika, isto tako zahvaljujući rukovodstvu RS mi smo u prethodnom periodu odvojili značajna finansijska sredstva za opremanje naše policije, svjesni činjenice da kada nemate vojsku, onda je policija jedina tu koja je garant bezbjednosti za sve naše građane", rekao je Radovan Višković, direktor „Autoputeva Republike Srpske“.

Uslovi rada policijskih službenika nikada nisu bili bolji, a i u narednom periodu radiće se na poboljšanju.

„Republika se gradi, ne stoji i to pokazuje i ovaj objekat i mnogi drugi koje smo uradili u ovom kreju. Divan put koji je skoro rekonstruisan. Dolazim iz Istočnog Sarajeva, bio samu Han Pijesku i vidim da su i tamo značajno podigli kvalitet svih javnih institucija, Vlasenici, evo ovdje u čitavoj RS. Predanost koju naši ministri čine kod prepoznavanja, a onda i postizanja ciljeva svakako plijeni“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Projekat je koštao oko 400 000 KM. Opremanje policije i podizanje uslova rada biće prioritet u narednom periodu, kažu u MUP Republike Srpske.