Dodik: U Srpskoj gotovo da nema mjesta u kojem se ne ulaže

Izvor:

SRNA

14.11.2025

18:14

Komentari:

0
Додик: У Српској готово да нема мјеста у којем се не улаже
Foto: ATV

U Republici Srpskoj gotovo da nema mjesta u kojem se ne ulaže, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Potočarima u Srebrenici, gdje je prisustvovao otvaranju novog proizvodnog pogona preduzeća "Ekoboks kontejneri", koje je izvozno orijentisano.

Dodik je istakao da je ova kompanija gigant koja godišnje proizvodi 2.500 stambenih i građevinskih kontejnera i koje gotovo u cjelosti izvozi.

On je naveo da je divna prilika kada se može svjedočiti kontinuitetu uspjeha i da za kako je bilo teško donijeti poslovu odluku da se krene u realizaciju ovog projekta.

"Nabavljena je najsavremenija oprema iz Kine koja će poboljšati kvalitet, ali i ubrazati rad. Samo mogu da čestitam vlasnicima, radnicima, opštini", poručio je Dodik.

On je istakao da u Srebrenici svjedoči dobroj koordinaciji lokalne uprave i poslovne zajednice.

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan, koji je prisustvovao svečanom otvaranju novog pogona kompanije "Ekoboks kontejneri", rekao je da je smisao obrazovanja u njegovom spoju sa naukom.

"Osnovali smo Naučno-tehnološki park gdje želimo da spojimo ideje i obrazovanje. Moramo imati obrazovne profile svih vrsta koji mogu da prate ovu vrstu napretka, a rezultat je ukupan napredak društva i svih naših lokalnih zajednica. Na ovakav način ćemo zadržati mlade, ali i porodice", rekao je Karan.

Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić izjavio je da je ova godina obilježena mjerama štednje, ali su ipak uspjeli da otvore nova radna mjesta zajedno sa privrednicima.

"Nadamo se da će i 2026. biti godina razvoja, a za sada ide sve po planu. Očekujemo značajnije pomake i sljedeće godine", dodao je Vučić.

Vlasnik preduzeća "Ekoboks kontejneri" Bojan Rakić zahvalio je Dodiku i Karanu za posjetu, dodajući da su danas otvorili novi proizvodni pogon u kojem je zaposleno dodatnih 30 radnika.

"Zajedno sa lokalnom zajednicom uspjeli smo da proširimo proizvodni pogon i zaposlimo nove radnike", rekao je Rakić.

On je podsjetio da je ova kompanija prvi pogon otvorila prije osam godina, te da je od tada investirala skoro pet miliona evra u objekte i mašine.

Preduzeće "Ekoboks kontejneri" proizvodi stambene i građevinske kontejnere koje izvozi i u zemlje EU.

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srebrenica

Potočari

