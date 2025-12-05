Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o zaštiti domaće proizvodnje u svijetu globalne konkurencije.

Bitno je brendirati proizvode po kvalitetu, ne samo po naljepnicama. Bitno je, jer pravi uspjeh dolazi uz autentičnost i posvećenost kvalitetu.

Za 'Bitno' govore: Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske 'SWOT'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Kristina Sekerez.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.