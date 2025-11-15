Karan: OHR napravio antidejtonsku, antiustavnu BiH

Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je danas da je OHR napravio antidejtonsku, antiustavnu BiH za koju tri konstitutivna naroda nisu dala saglasnost i da je sada u problemu kako da to postane legalno.

- Ustav BiH jasno je definisao jedini mogući okvir u ovakvim multietničkim državama, a to je federalni okvir, definisao je prava sva tri naroda. Suština tih prava je da ni jedan narod ne može nametnuti drugom narodu volju - naveo je Karan.

Karan je dodao da 30 godina kasnije OHR, kancelarija na antidejtonskih postavkama donese 913 odluka, 166 zakona kojima su se isključivo prenosile nadležnosti entiteta odnosno Republike Srpske na BiH, te nametnu 122 amandmana na ustav entiteta.

Prema njegovim riječima, danas 30 godina kasnije, oni su napravili potpuno novu, antidejitonsku BiH, antiustavnu, za koju tri konstitutivna naroda nisu dali saglasnost.

- I sad su bili u problemu kako da to postane legalno pa su nebrojeno puta pokušavali ustavne reforme kojima su htjeli uvesti u Ustav nešto što je neustavno - pojasnio je Karan.

Naglasio je da u tome nisu uspjeli, pa su onda iskoristili one zajedničke institucije, prije svega Ustavni sud, čiji je zadatak samo da štiti Aneks četiri dejtonskog Ustava.

Na takav način su, naveo je, htjeli da naprave novi Ustav i novu ustavnu stvar, legalizuju nešto što u Ustavu nije postojalo.

- To ne može, mi se borimo protiv toga i za nas sve te njihove odluke, sve otete nadležnosti, svi ti nesretni amandmani koje su nametnuli, svi ti zakoni i dalje neustavni jer ih Ustav ne prepoznaje - naglasio je Karan.

Ustav, aneks četiri, se samo jednom formalno promijenio i to amandmanom jedan kada je unesena konačna odluka o Brčko distriktu, što je i dalje neustavno, nelegalno i nelegitimno.