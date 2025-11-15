Logo
Large banner

Karan: OHR napravio antidejtonsku, antiustavnu BiH

Izvor:

SRNA

15.11.2025

17:14

Komentari:

0
Каран: ОХР направио антидејтонску, антиуставну БиХ
Foto: ATV

Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je danas da je OHR napravio antidejtonsku, antiustavnu BiH za koju tri konstitutivna naroda nisu dala saglasnost i da je sada u problemu kako da to postane legalno.

- Ustav BiH jasno je definisao jedini mogući okvir u ovakvim multietničkim državama, a to je federalni okvir, definisao je prava sva tri naroda. Suština tih prava je da ni jedan narod ne može nametnuti drugom narodu volju - naveo je Karan.

Karan je dodao da 30 godina kasnije OHR, kancelarija na antidejtonskih postavkama donese 913 odluka, 166 zakona kojima su se isključivo prenosile nadležnosti entiteta odnosno Republike Srpske na BiH, te nametnu 122 amandmana na ustav entiteta.

Prema njegovim riječima, danas 30 godina kasnije, oni su napravili potpuno novu, antidejitonsku BiH, antiustavnu, za koju tri konstitutivna naroda nisu dali saglasnost.

- I sad su bili u problemu kako da to postane legalno pa su nebrojeno puta pokušavali ustavne reforme kojima su htjeli uvesti u Ustav nešto što je neustavno - pojasnio je Karan.

Naglasio je da u tome nisu uspjeli, pa su onda iskoristili one zajedničke institucije, prije svega Ustavni sud, čiji je zadatak samo da štiti Aneks četiri dejtonskog Ustava.

Na takav način su, naveo je, htjeli da naprave novi Ustav i novu ustavnu stvar, legalizuju nešto što u Ustavu nije postojalo.

- To ne može, mi se borimo protiv toga i za nas sve te njihove odluke, sve otete nadležnosti, svi ti nesretni amandmani koje su nametnuli, svi ti zakoni i dalje neustavni jer ih Ustav ne prepoznaje - naglasio je Karan.

Ustav, aneks četiri, se samo jednom formalno promijenio i to amandmanom jedan kada je unesena konačna odluka o Brčko distriktu, što je i dalje neustavno, nelegalno i nelegitimno.

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

OHR

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: ОХР мора да нестане

Republika Srpska

Dodik: OHR mora da nestane

3 h

0
Каран: Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита

Republika Srpska

Karan: Ovo je otpor protiv kolonijalne sile i kolonizatora Šmita

4 h

0
Зимска служба почела са радом

Republika Srpska

Zimska služba počela sa radom

5 h

0
Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Republika Srpska

Kovačević o pozivu Durakovića: Prvo su srušili volju Srba, sada bi da oni izaberu umjesto nas

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

19

23

Iz ERS poruka - Stabilni smo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner