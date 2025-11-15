Logo
Dodik: OHR mora da nestane

Izvor:

SRNA

15.11.2025

16:27

Додик: ОХР мора да нестане
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da OHR mora da nestane jer je sve vrijeme radio na tome da onemogući postojanje Republike Srpske i njen razvoj.

Dodik je istakao da su razni korupcionaši održali OHR u BiH 30 godina u nastojanju da sruše međunarodno pravo i da onemoguće postojanje Republike Srpske, ali da u tome nisu uspjeli.

On je podsjetio da su uzeli Srpskoj neka prava od koji ona neće odustati, naglasivši da Srbe u BiH ne zanima ništa izvan onoga što je predviđeno Ustavom, a to je zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

- Ako ne može Bosna da se vrati na ustavno podešavanje, na ustavni poredak, onda ne zaslužuje da postoji. To je naš pristup koji mi uporno govorimo godinama. I ja mislim da baš sada sazrijeva svijest o tome - rekao je Dodik.

Poslije sramnog političkog procesa koji je vođen protiv njega kao predsjednika Republike Srpske, na osnovu odluke koji su prihvatili muslimani a koja nije zakon, smatra da postojanje OHR nema nikakvog smisla.

- Nikakvog smisla nema. Ima nekih zaludnih među nama koji misle da treba držati neke kontakte, ja mislim da je to završeno. OHR mora da nestane i to je minimalan uslov da se ovdje može bilo šta dogovarati - rekao je Dodik.

Druga stvar, dodao je, treba se vratiti na ono što piše u Ustavu, a ako neće, onda nema potrebe da Srbi tu budu.

- To je naš pristup - naglasio je Dodik i dodao da Srpska ništa ne ruši već da su oni to prethodno uradili.

Srpska, prema njegovim riječima, samo hoće ono što je dogovoreno, potpisano, što piše da to postoji.

- Kad su muslimani počeli da ruše Dejton, oni su srušili BiH. Sad pokušavaju da nama to prikače. Nemamo ništa protiv. Dakle, dva entiteta, tri konstitutivna naroda, kao što je to rečeno i na Savjetu bezbednosti, nestaće međunarodni intervencionizam - naglasio je Dodik i pozvao muslimane na razgovor.

Ako postoji nešto što zajednički žele, Dodik je naveo da se može i dogovoriti, da ostanu Oružane snage i neke druge stvari ali smatra da se to mora daleko više urediti, nego što je sada.

- Pokazalo se da su sud i tužilaštvo isključivo instrumentalizovani i napravljeni da sude Republici Srpskoj i Srbima i da unište Republiku Srpsku. Ništa drugo. Prema tome neće moći ostati - naglasio je Dodik.

