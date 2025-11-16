Ušakov: Sastanak Putina i Trampa za sada odložen, vodi se dijalog na osnovu dogovora u Enkoridžu

Rusija i Sjedinjene Američke Države aktivno razgovaraju o rješavanju ukrajinskog pitanja na osnovu dogovora postignutih u Enkoridžu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov za ruske medije.

On je istakao da Moskva smatra da su dogovori postignuti u Enkoridžu dobar put ka mirovnom rješenju u Ukrajini.

- Aktivno razgovaramo o rješenju ukrajinskog pitanja na osnovu dogovora postignutih u Enkoridžu. Vjerujemo da je ovo zaista dobar put ka postizanju mirovnog rješenja - naglasio je diplomata.

Prema njegovim rečima, rezultati samita ruskog i američkog predsjednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u Enkoridžu prenijeti su ukrajinskoj strani.

- Znate, dogovori u Enkoridžu saopšteni su kijevskoj strani. Kijev zna za to, ali to im se ne sviđa - naglasio je Ušakov.

Prema njegovim rečima, sporazumi postignuti u Enkoridžu ne dopadaju se ni onima koji ne žele mir.

- Enkoridž se ne sviđa ni mnogim Evropljanima, ali ne svima. To jest, Enkoridž se ne sviđa onima koji ne žele mirovni sporazm, već žele da nastave rat do poslednjeg Ukrajinca - ocenio je Ušakov.

Diplomata je napomenuo i da Vašington nije zvanično izjavljivao da sporazumi postignuti u Enkoridžu više nisu na snazi.

- Vidite, još uvek nije bilo zvaničnog demantija sa njihove strane da ovi sporazumi i dogovori nisu na snazi - rekao je Ušakov, odgovarajući na pitanje da li su SAD odustale od dogovora postignutih na samitu u Enkoridžu.

Kako je naveo, postoje brojni signali iz SAD u vezi sa Ukrajinom: neki se Moskvi sviđaju, neki ne, ali osnova svega je Enkoridž.

On je dodao i da je sastanak Putina i Trampa za sada odložen, ali da se po ovom pitanju odvijaju kontakti.

- Ako se postigne principijelan dogovor između Vašingtona i Moskve o sastanku lidera na nekom mjestu, onda će mnoge tehničke i političke teškoće pasti u drugi plan - zaključio je Ušakov, odgovarajući na pitanje o mogućim poteškoćama u organizovanju samita Rusija-SAD u Budimpešti zbog aktuelnih evropskih sankcija protiv ruskih zvaničnika.

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastali su se 15. avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci.

Oba lidera su pozitivno ocijenila sastanak.

Nakon samita, ruski predsjednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rješenje.

Predsjednici Rusije i SAD dogovorili su se da se sastanu u Budimpešti tokom telefonskog razgovora 16. oktobra. Nedjelju dana kasnije, Tramp je objavio da do sastanka neće doći, jer je stekao utisak da on neće postići željeni cilj.

Ipak, dodao je da planira susret sa ruskim kolegom u budućnosti i da ostaje spreman na rešavanje ukrajinske krize.

Istovremeno je Putin izjavio da je sastanak u Budimpešti odložen, a ne otkazan i da su samit inicirale Sjedinjene Američke Države.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napomenuo je da će dalji izgledi za lične kontakte na visokom nivou zavisiti od američke strane.