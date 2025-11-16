Logo
Large banner

Svijet strahuje od opasnog virusa otkrivenog u Jugoslaviji: Ponovo se širi

Izvor:

Kliks

16.11.2025

11:46

Komentari:

0
Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Vlasti u Etiopiji potvrdile su izbijanje smrtonosnog virusa "Marburg", bolest slična eboli, a otkriveno je najmanje devet slučajeva zaraze. Ova bolest u prosjeku ubija do 80 odsto zaraženih.

Virus je izbio na jugu Etiopije, a Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Afrički CDC) naveli su da je virus "Marburg" jedan od najsmrtonosnijih poznatih patogena.

Poput ebole, "Marburg" uzrokuje ozbiljno krvarenje, groznicu, povraćanje i dijareju, a inkubacija traje 21 dan. Takođe, kao i ebola, prenosi se kontaktom s tjelesnim tekućinama i ima stopu smrtnosti između 25 odsto i 80 odsto.

магла

Društvo

Zašto dišemo otrove? Stručnjaci otkrivaju najgore zagađivače u BiH

Šef Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Gebrejesus iz Etiopije, potvrdio je u petak da je u južnoj Etiopiji otkriveno najmanje devet slučajeva, dva dana nakon što je Afrički CDC upozoren na sumnju na hemoragični virus u regiji.

"Bolest uzrokovana virusom "Marburg" (MVD) potvrdila je Nacionalna referentna laboratorija (u Etiopiji). Daljnja epidemiološka istraživanja i laboratorijske analize su u toku, a otkriveni soj virusa pokazuje sličnosti s onima koji su prethodno identificirani u istočnoj Africi", saopćio je Afrički CDC u subotu.

кинески носач авиона војска кина војска

Svijet

Rastu napetosti! Japan digao uzbunu, primijećeni kineski ratni brodovi

Epidemija virusa "Marburg" ubila je 10 ljudi u Tanzaniji u januaru ove godine.

Ne postoji odobrena vakcina ili antivirusni tretman za virus "Marburg", ali oralna ili intravenska rehidracija i liječenje specifičnih simptoma povećavaju šanse pacijenata za preživljavanje.

Prvi put otkriven pre više od pola vijeka u Njemačkoj i Jugoslaviji

Prvi slučajevi virusa zabilježeni su 1967. godine u Njemačkoj, u Marburgu i Frankfurtu, i u Beogradu u tadašnjoj Jugoslaviji. Tada ukupno zaražena 31 osoba, a sedmoro njih umrlo u istovremenim epidemijama.

Izvor epidemije prvobitno je povezan sa afričkim zelenim majmunima uvezenim iz Ugande, koji su bili zaraženi virusom a koji je nakon toga dobio ime "Marburg".

- Inicijalno je izolovan 1967. godine tokom uporednih epidemija u Beogradu, Marburgu i Frankfurtu. Izvor su predstavljali majmuni iz Afrike koji su korišćeni za laboratorijska istraživanja - dodao je dr Đorđević.

Podijeli:

Tagovi:

Marburg

marburg virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Zdravlje

Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

3 d

0
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

Region

Virus se ubrzano širi, više od 1.000 oboljelih

2 d

0
Алармантно: Смртоносан вирус се шири

Svijet

Alarmantno: Smrtonosan virus se širi

5 d

0
Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Zdravlje

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

6 d

0

Više iz rubrike

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

Svijet

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

5 h

0
Расту напетости! Јапан дигао узбуну, примијећени кинески ратни бродови

Svijet

Rastu napetosti! Japan digao uzbunu, primijećeni kineski ratni brodovi

6 h

0
Ушаков: Састанак Путина и Трампа за сада одложен, води се дијалог на основу договора у Енкориџу

Svijet

Ušakov: Sastanak Putina i Trampa za sada odložen, vodi se dijalog na osnovu dogovora u Enkoridžu

6 h

0
Аутомобил пробио ограду и ударио у трибину у Аустралији, повријеђено 13 људи

Svijet

Automobil probio ogradu i udario u tribinu u Australiji, povrijeđeno 13 ljudi

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner