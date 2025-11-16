Svijet strahuje od opasnog virusa otkrivenog u Jugoslaviji: Ponovo se širi

Vlasti u Etiopiji potvrdile su izbijanje smrtonosnog virusa "Marburg", bolest slična eboli, a otkriveno je najmanje devet slučajeva zaraze. Ova bolest u prosjeku ubija do 80 odsto zaraženih.

Virus je izbio na jugu Etiopije, a Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Afrički CDC) naveli su da je virus "Marburg" jedan od najsmrtonosnijih poznatih patogena.

Poput ebole, "Marburg" uzrokuje ozbiljno krvarenje, groznicu, povraćanje i dijareju, a inkubacija traje 21 dan. Takođe, kao i ebola, prenosi se kontaktom s tjelesnim tekućinama i ima stopu smrtnosti između 25 odsto i 80 odsto.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Gebrejesus iz Etiopije, potvrdio je u petak da je u južnoj Etiopiji otkriveno najmanje devet slučajeva, dva dana nakon što je Afrički CDC upozoren na sumnju na hemoragični virus u regiji.

"Bolest uzrokovana virusom "Marburg" (MVD) potvrdila je Nacionalna referentna laboratorija (u Etiopiji). Daljnja epidemiološka istraživanja i laboratorijske analize su u toku, a otkriveni soj virusa pokazuje sličnosti s onima koji su prethodno identificirani u istočnoj Africi", saopćio je Afrički CDC u subotu.

Epidemija virusa "Marburg" ubila je 10 ljudi u Tanzaniji u januaru ove godine.

Ne postoji odobrena vakcina ili antivirusni tretman za virus "Marburg", ali oralna ili intravenska rehidracija i liječenje specifičnih simptoma povećavaju šanse pacijenata za preživljavanje.

Prvi put otkriven pre više od pola vijeka u Njemačkoj i Jugoslaviji

Prvi slučajevi virusa zabilježeni su 1967. godine u Njemačkoj, u Marburgu i Frankfurtu, i u Beogradu u tadašnjoj Jugoslaviji. Tada ukupno zaražena 31 osoba, a sedmoro njih umrlo u istovremenim epidemijama.

Izvor epidemije prvobitno je povezan sa afričkim zelenim majmunima uvezenim iz Ugande, koji su bili zaraženi virusom a koji je nakon toga dobio ime "Marburg".

- Inicijalno je izolovan 1967. godine tokom uporednih epidemija u Beogradu, Marburgu i Frankfurtu. Izvor su predstavljali majmuni iz Afrike koji su korišćeni za laboratorijska istraživanja - dodao je dr Đorđević.