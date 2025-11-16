Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

Bio je savjetnik Bila Gejtsa, danas je upravljački direktor kompanije Biomatics, a nakon Epstajnove smrti u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, njegovo se ime spominjalo među izvršiteljima Epstajnove imovine.

Hrvat Boris Nikolić spominje se u imejl prepisci pokojnog njujorškog finansijera i osuđenog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koju je američki Kongres objavio ove ned‌jelje nakon što ju je, na osnovu ekvivalenta sudskog naloga, dobio iz Epstajnovog nasljeđa, u potrazi za dokazima o bliskom prijateljstvu Epstajna i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Boris Nikolić je nekada bio savjetnik Bila Gejtsa, danas je upravljački direktor kompanije Biomatics, a nakon Epstajnove smrti u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019, njegovo se ime spominjalo među izvršiteljima Epstajnove imovine. Sada je otkrivena imejl komunikacija između Epstina i Nikolića iz januara 2010, prožeta se*sualnim aluzijama, prenosi Večernji.

Opisani događaji odvijaju se šest mjeseci nakon što je Epstajn pušten iz zatvora na Floridi, nakon presude kojom je zvanično postao seksualni prestupnik zbog krivičnog d‌jela maloljetničke prostitucije. Nikolić je u to vrijeme na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a Epstajn mu piše da ga pita da li se zabavlja u Davosu.

"Drugačija vrsta zabave… Sreo sam tvog prijatelja Bila Klintona juče, nakon toga i Sarkozija. Kasnije danas imam sastanak s drugim tvojim prijateljem, princom Endruom, jer on ima neka pitanja u vezi sa Majkrosoftom", odgovara Nikolić.

Princ Endru, vojvoda od Jorka, prije dvije ned‌jelje je ostao bez svih svojih titula povezanih s britanskom kraljevskom porodicom, što je bila kulminacija javnog sramoćenja koje je doživio nakon Epstajnove smrti dok su se otkrivali razmjeri njegovog druženja sa se*sualnim prestupnikom koji je poznavao mnoge bogate i slavne u Americi i svijetu.