Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

16.11.2025
14:01
Jake policijske snage su aktivirane u centru Graca i u gradu je opsadno stanje. Brojne patrole su na terenu.
U podne je aktivirana uzbuna, a trenutno je u toku velika policijska operacija na glavnom trgu u centru austrijskog grada Graca. Prema navodima lokalnih medija, na licu mjesta nalaze se brojne policijske patrole, a javni prevoz u ovom dijelu grada potpuno je obustavljen.
Prvi nezvanični izvještaji ukazuju na to da bi mogla biti riječ o pretnji bombom, ali policija još uvijek nije zvanično saopštila detalje. Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima je upućen apel da izbjegavaju centar grada.
