Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

Kurir

16.11.2025

14:01

0
Узбуна у центру Граца, опсадно стање
Foto: Pexels

Jake policijske snage su aktivirane u centru Graca i u gradu je opsadno stanje. Brojne patrole su na terenu.

U podne je aktivirana uzbuna, a trenutno je u toku velika policijska operacija na glavnom trgu u centru austrijskog grada Graca. Prema navodima lokalnih medija, na licu mjesta nalaze se brojne policijske patrole, a javni prevoz u ovom dijelu grada potpuno je obustavljen.

вјетар

Svijet

Narandžasto upozorenje zbog jakog do olujnog vjetra

Prvi nezvanični izvještaji ukazuju na to da bi mogla biti riječ o pretnji bombom, ali policija još uvijek nije zvanično saopštila detalje. Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima je upućen apel da izbjegavaju centar grada.

(Kurir)

Austrija

Grac

