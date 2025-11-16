Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

Jake policijske snage su aktivirane u centru Graca i u gradu je opsadno stanje. Brojne patrole su na terenu.

U podne je aktivirana uzbuna, a trenutno je u toku velika policijska operacija na glavnom trgu u centru austrijskog grada Graca. Prema navodima lokalnih medija, na licu mjesta nalaze se brojne policijske patrole, a javni prevoz u ovom dijelu grada potpuno je obustavljen.

Prvi nezvanični izvještaji ukazuju na to da bi mogla biti riječ o pretnji bombom, ali policija još uvijek nije zvanično saopštila detalje. Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima je upućen apel da izbjegavaju centar grada.

(Kurir)