Dodik i Karan razgovarali sa privrednicima

Lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske Siniša Karan stigli su u Nevesinje gdje će razgovarati sa privrednicima i direktorima javnim preduzeća.

Dodik i Karana dočekao je vlasnik preduzeća "Savić" Radoš Savić, načelnik Nevesinja Milenko Avdalović i narodni poslanik Ilija Tamindžija.

Predviđena je posjeta preduzeću "Savić", koje je dugogodišnji proizvođač alu i pvc otvora u Nevesinju i šire.

Izrađuje sve vrste aluminijskih i PVC prozora, roletna i kliznih sistema. Radi i aluminijske ograde, zatvaranje balkona i terasa poslovnih objekata.

Put od male porodične radionice do prepoznatljivog proizvođača zahtijevao je mnogo truda, ulaganja i usavršavanja.

Proizvodnja je u ovoj firmi započela 2006. godine, a proizvodni proces je stalno unapređivan i proširivan.

Preduzeće kontinuirano ulaže u nove tehnologije i svoju proizvodnju usklađuje sa trendovima, potrebama i željama kupaca.