Dodik i Karan razgovarali sa privrednicima

16.11.2025
15:31
Komentari:0
Lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske Siniša Karan stigli su u Nevesinje gdje će razgovarati sa privrednicima i direktorima javnim preduzeća.
Dodik i Karana dočekao je vlasnik preduzeća "Savić" Radoš Savić, načelnik Nevesinja Milenko Avdalović i narodni poslanik Ilija Tamindžija.
Predviđena je posjeta preduzeću "Savić", koje je dugogodišnji proizvođač alu i pvc otvora u Nevesinju i šire.
Izrađuje sve vrste aluminijskih i PVC prozora, roletna i kliznih sistema. Radi i aluminijske ograde, zatvaranje balkona i terasa poslovnih objekata.
Put od male porodične radionice do prepoznatljivog proizvođača zahtijevao je mnogo truda, ulaganja i usavršavanja.
Proizvodnja je u ovoj firmi započela 2006. godine, a proizvodni proces je stalno unapređivan i proširivan.
Preduzeće kontinuirano ulaže u nove tehnologije i svoju proizvodnju usklađuje sa trendovima, potrebama i željama kupaca.
Najnovije
Najčitanije
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Trenutno na programu