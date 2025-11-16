Logo
Large banner

Dodik i Karan razgovarali sa privrednicima

16.11.2025

15:31

Komentari:

0
Додик и Каран разговарали са привредницима
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske Siniša Karan stigli su u Nevesinje gdje će razgovarati sa privrednicima i direktorima javnim preduzeća.

Dodik i Karana dočekao je vlasnik preduzeća "Savić" Radoš Savić, načelnik Nevesinja Milenko Avdalović i narodni poslanik Ilija Tamindžija.

Predviđena je posjeta preduzeću "Savić", koje je dugogodišnji proizvođač alu i pvc otvora u Nevesinju i šire.

Izrađuje sve vrste aluminijskih i PVC prozora, roletna i kliznih sistema. Radi i aluminijske ograde, zatvaranje balkona i terasa poslovnih objekata.

Put od male porodične radionice do prepoznatljivog proizvođača zahtijevao je mnogo truda, ulaganja i usavršavanja.

Proizvodnja je u ovoj firmi započela 2006. godine, a proizvodni proces je stalno unapređivan i proširivan.

Preduzeće kontinuirano ulaže u nove tehnologije i svoju proizvodnju usklađuje sa trendovima, potrebama i željama kupaca.

Podijeli:

Tagovi:

Nevesinje

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

Ekonomija

Novi talas poskupljenja u BiH: Evo šta je na udaru

3 h

0
Друго највеће задужење у историји Њемачке

Ekonomija

Drugo najveće zaduženje u istoriji Njemačke

1 d

0
Овај трик са веш машином смањује рачун за струју чак 40%

Ekonomija

Ovaj trik sa veš mašinom smanjuje račun za struju čak 40%

1 d

0
Петровић: Термоелектране у Српској стабилне, струја се извози

Ekonomija

Petrović: Termoelektrane u Srpskoj stabilne, struja se izvozi

1 d

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner