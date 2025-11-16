Narandžasto upozorenje zbog jakog do olujnog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na jake do olujne udare vjetra koji se sutra očekuju zbog čega je izdato narandžasto upozorenje.

Najavljen je vjetar jačine između 50 i 70 kilometara na čas, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju.

Stanovništvo je pozvano da preduzme mjere opreza i da bude spremno na prekid aktivnosti na otvorenom.