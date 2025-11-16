Logo
Large banner

Narandžasto upozorenje zbog jakog do olujnog vjetra

16.11.2025

13:55

Komentari:

0
Наранџасто упозорење због јаког до олујног вјетра
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na jake do olujne udare vjetra koji se sutra očekuju zbog čega je izdato narandžasto upozorenje.

Najavljen je vjetar jačine između 50 i 70 kilometara na čas, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju.

Stanovništvo je pozvano da preduzme mjere opreza i da bude spremno na prekid aktivnosti na otvorenom.

Podijeli:

Tagovi:

meteoalarm

udari vjetra

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Svijet

Svijet strahuje od opasnog virusa otkrivenog u Jugoslaviji: Ponovo se širi

5 h

0
Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

Svijet

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

5 h

0
Расту напетости! Јапан дигао узбуну, примијећени кинески ратни бродови

Svijet

Rastu napetosti! Japan digao uzbunu, primijećeni kineski ratni brodovi

6 h

0
Ушаков: Састанак Путина и Трампа за сада одложен, води се дијалог на основу договора у Енкориџу

Svijet

Ušakov: Sastanak Putina i Trampa za sada odložen, vodi se dijalog na osnovu dogovora u Enkoridžu

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner