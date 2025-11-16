Narandžasto upozorenje zbog jakog do olujnog vjetra

16.11.2025
13:55
Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na jake do olujne udare vjetra koji se sutra očekuju zbog čega je izdato narandžasto upozorenje.
Najavljen je vjetar jačine između 50 i 70 kilometara na čas, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju.
Stanovništvo je pozvano da preduzme mjere opreza i da bude spremno na prekid aktivnosti na otvorenom.
