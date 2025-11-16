Logo
Brutalno ubijeni otac i sin: "Pucnjevi su odjekivali selom, kao da ih je jurio po okućnici"

16.11.2025

14:57

Брутално убијени отац и син: "Пуцњеви су одјекивали селом, као да их је јурио по окућници"

Mještani planinskog sela Zavidince kod Babušnice u kome su ubijeni otac i sin Miroljub i Miroslav L., a teško povrijeđeni supruga, odnosno majka, i drugi sin, za Kurir su opisali dešavanja od kobnog petka popodne.

Podsjetimo, S.M.(49) uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoje prve komšije Miroljuba (69) i Miroslava (41), te ranio drugog sina M.L. (44) i povrijedio ženu S.L. (69) nakon sukoba oko ovaca koje su izvodili na ispašu na istoj njivi.

policija Srbija

Hronika

Oglasila se policija o brutalnom zločinu: Ubijeni otac i sin, drugi sin i majka povrijeđeni

- Mi smo čuli jedan jasan pucanj, a onda dva ili tri onako prigušena. Moja kuća je na drugom kraju, udaljeni smo kilometar, ali ovdje sve odzvanja. Izgleda da pucač nije ispaljivao hice jedan za drugim već je jurio porodicu po okućnici - ispričao je jedan mještanin za Kurir i dodao da se imanja ove dvije porodice graniče, te da je glavna tema seoskih priča sada motiv zločina:

- Kažu ljudi da je S.M. mirno sačekao policiju i praktično im se sam predao, nije ni pokušavao da bježi. Navodno im je pokazao i gdje je bacio oružje i hladnokrvno im pokazao mjesta na kojima su ležala tijela oca i sina. Bila su udaljena svega desetak metara - priča sagovornik.

иван скоко лондон

Zanimljivosti

Krenuo da džepari u prevozu, pa naletio na borca sa Balkana: Oborio ga za pet sekundi

O unesrećenoj porodici svi imaju riječi hvale.

- Pošteni, vrijedni i fini ljudi. Prodavali su sijeno, bili su zaista voljeni u selu. Sa njima baš niko nije imao problem. O S.M. ne možemo isto reći, bio je nekako pustinjak, sklon alkoholu i teške naravi kad popije. Interesantno je da se sa komšijama družio jer su oni u tom kraju usamljeni, iako su umjeli da se posvađaju oko ovaca. Nikome ni na kraj pameti nije bilo da bi sve moglo ovako da se okonča -kažu.

Ubistvo

Srbija

