Popularna influenserka preminula nakon što je pala s nebodera

Brazilska influenserka Diana Areas preminula je u 39. godini nakon što je pala s nebodera u kojem je živjela u Riju de Žaneiru, objavili su tamošnji mediji.

Njeno beživotno tijelo je pronađeno u zajedničkom dijelu nebodera, nakon što je njen partner pozvao policiju.

Izvori su rekli da se par posvađao neposredno prije njene smrti. Prije incidenta, Areas je prevezena u bolnicu Fereira Maćado s posjekotinama na tijelu.

Iako nije bila u dobrom stanju, navodno je napustila bolnicu bez otpusta.

Policija je pokrenula istragu o njenoj smrti.

Pratitelji, prijatelji i porodica Diane Areas se opraštaju od nje nakon ove tužne vijesti. Nju je na Instagramu pratilo više od 200.000 ljudi.

Objavljivala je sadržaj o nutricionizmu i zdravom načinu života.