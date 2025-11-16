Logo
Influenserka pokazala posljedice botoksa: "Ne mogu da se smijem, ali to nije najgori dio"

Izvor:

B92

16.11.2025

16:16

Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"
Foto: Instagram/bobbialthoff

Bobi Altof je podjelila na društvenim mrežama svoje iskustvo nakon botoksa i otkrila da je zbog toga, navodno, njeno lice bilo paralizovano.

Influenserka Bobi Altof ispričala je detalje svog posljednjeg estetskog zahvata. Ona je otišla na botoks, ali, kako kaže, injekcije botoksa su joj ostavile lice gotovo paralizovanim.

"Ako se pitate zašto lice ne može da mi se pomjeri, reći ću vam. 2023. sam otišla kod osobe koja je rekla kako bih mogla da ubrizgam botoks i ja sam pristala. Jedna od stvari koje mi je uradila je i ubrizgavanje botoksa u bradu i to je dovelo do toga da ne mogu da se smijem", rekla je ona.

futsal Srpska

Fudbal

Pali Brazilci: Mladi iz Srpske se plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Bobi je poslije toga imala hroničan bol u donjoj vilici i posjetila je drugog specijalistu koji joj je ubrizgao dodatne injekcije u slepoočnice kako bi opustio mišiće.

Nažalost, influenserka će još nekoliko mjeseci morati da se muči sa svim nuspojavama sve dok se botoks do kraja ne razgradi.

@bobbialthoff #botchedbotox ♬ original sound - Bobbi

"Oči mi izgledaju zamrznuto, ali to nije najgori dio. Ne mogu da se smijem, lice mi je zamrznuto. Osjećam svu ovu napetost ovde, jednostavno boli", požalila se ona u snimku koji je objavila na društvenim mrežama.

(b92)

