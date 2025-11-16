U jabukama se krije sastojak za smrtonosni otrov

Slučajno ste pojeli nekoliko semenki jabuke? Najvjerovatnije nema razloga za brigu. Njihova čvrsta ljuska sprečava otpuštanje opasnih materija, pa većina ljudi neće osjetiti nikakve posljedice.

Međutim, ako se sjemenke jabuke žvaću, zdrobe ili pojedu u velikim količinama, mogu da postanu toksične i izazovu ozbiljne zdravstvene probleme.

Mogu izazvati gušenje

Iako su male, sjemenke jabuke mogu da predstavljaju opasnost od gušenja. To se posebno odnosi na malu djecu i osobe koje imaju poteškoće s gutanjem.

Zbog svoje glatke i tvrde teksture, lako mogu da završe u disajnim putevima. Zbog toga je najsigurnije izvaditi jezgro i semenke pre jela, posebno ako jabuku konzumiraju deca.

Sadrže materiju koja se u tijelu pretvara u otrov

U semenkama jabuke nalazi se jedinjenje pod nazivom amigdalin, koji se razgradnjom u telu pretvara u vodikov cijanid, vrlo toksično jedinjenje.

Gutanje cijelih sjemenki obično nije opasno jer njihova čvrsta opna ostaje netaknuta i prolazi kroz probavni sistem bez razgradnje. Međutim, ako ih žvaćete, povećava se rizik jer telo može da apsorbuje otrov.

Simptomi trovanja uključuju glavobolju, mučninu, ubrzan rad srca, vrtoglavicu, a u težim slučajevima i gubitak svijesti.

Mogu da izazovu probavne smetnje

Žvakanje većeg broja sjemenki može da izazove nelagodu u želucu, nadutost ili grčeve. Tvrda vlaknasta struktura otežava probavu, a oslobađanje malih količina cijanida dodatno iritira probavni sistem.

Osobe koje imaju probavne smetnje poput upalnih bolesti crijeva osjetljivije su na ove učinke.