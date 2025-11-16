Logo
Da li znate zašto se muškarcima cijepa majica kad im se rodi dijete

Kurir

16.11.2025

11:52

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

Cijepanje majice ili košulje kao običaj kada neko postane otac i dalje je živ na našim prostorima. Ali rijetko ko zna zašto se ovaj običaj održava i šta simbolizuje.

Prema narodnom vjerovanju, cijepanje od‌jeće predstavlja simbolično skidanje starog identiteta i oblačenje novog. Taj gest označava početak nove uloge u životu oca.

To je ozbiljna uloga koja mijenja život, prelazeći iz uloge muškarca u ulogu oca koji treba da vaspitava dijete i vodi ga kroz životne izazove.

U davna vremena, kada su porođaji bili kod kuće, u skromnim uslovima, majke bi bebu umotale u tkaninu za zaštitu od hladnoće. Očevi bi tada često cijepali svoju od‌jeću, poput košulje, kako bi je koristili za umotavanje bebe.

Ukoliko otac nije bio prisutan na porođaju, prvi prolaznik bi se zatekao za tu svrhu. Takođe, postoji vjerovanje da drugi muškarci cijepaju od‌jeću novopečenog oca kako bi privukli sreću i blagoslov očinstva na sebe.

Neke interpretacije idu toliko daleko da se vjeruje da će osoba koja uzme dio iscepane od‌jeće dobiti dijete istog pola kao i otac čiju od‌jeću cijepaju, piše Kurir.

U nekim dijelovima običaj je da se očeva od‌jeća cijepa samo ako se rodi muško dijete. Osoba koja dobije taj dio od‌jeće takođe će, prema vjerovanju, dobiti sina u budućnosti.

