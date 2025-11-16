Logo
Zašto dišemo otrove? Stručnjaci otkrivaju najgore zagađivače u BiH

16.11.2025

11:32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ
Foto: ATV

Zbog nezdravog vazduha u brojnim gradovima BiH građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak napolju. Banjaluka,Tuzla i Travnik na vrhu su liste najzagađenijih gradova u svijetu.

Najveći zagađivači vazduha u BiH su termoelektrane, navela je Dušica Pešević, šef Katedre zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Termoelektrane veliki zagađivači zbog vrste uglja koje koriste, a koji ima povećan procenat sumpora i emituje više sumpornih oksida u atmosferu.

Peševićeva je naglasila da su termoelektrane najveći zagađivači i u drugim zemljama, dodavši da to uglavnom zavisi i od njihovih tehničkih karakteristika.

Govoreći o kvalitetu vazduha u Banjaluci, Peševićeva je rekla da taj grad u zimskom periodu ima problem sa koncentracijom aeropolutanata, odnosno tvrdih čestica koje uglavnom dospijevaju iz individualnih ložišta, toplana i saobraćaja koji je najdominantniji izvor zagađujućih čestica u Banjaluci.

"Svaka druga opština u Srpskoj, zavisno od toga koji su osnovni izvori zagađivanja vazduha, ima drugačije koncentracije aeropolutanata", dodala je Peševićeva, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Nema nikakve dileme da su širom svijeta glavni izvori zagađenja vazduha isti - energetika, individualna ložišta, saobraćaj, industrija, poljoprivreda, upravljanje otpadom.

