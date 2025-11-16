Petković: Mijenjati Ustav BiH i zatvoriti OHR

Okončanje rata u BiH je najveći značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali su njegovi aneksi prevaziđeni i vrijeme je da se mijenja Ustav BiH i zatvori OHR, izjavio je poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.

Petković je istakao da je po tome što je zaključivanjem Dejtonskog sporazuma okončan rat u BiH ovaj sporazum jedan od najznačajnijih u novijoj istorije ne samo Balkana nego Evrope.

- Međutim, njegovi aneksi, posebno Aneks četiri koji je Ustav BiH i Aneks 10 koji reguliše postojanje i rad OHR-a, potpuno su prevaziđeni - konstatuje Petković.

Podsjetio je da je u Ustav BiH već više puta intervenisano, najčešće odlukama visokih predstavnika ili odlukama parlamenata BiH, koje su posljedica pritisaka međunarodnih predstavnika u BiH.

Zbog toga se, naveo je Petković, Ustav mora mijenjati, ali u Parlamentarnoj skupštini i po propisanoj proceduri, sa osnovnim zadatkom definisanja sastava, nadležnosti i načina odlučivanja Ustavnog suda BiH.

- Na drugoj strani, krajnje je vrijeme da se zatvori OHR, jer je 30 godina nakon Dejtona izgubio smisao, a BiH je posljednja evropska kolonija. Da li će se ovo desiti kroz novu međunarodnu konferenciju "Dejton dva" ili u domaćim zakonodavnim tijelima, ostaje da vidimo. Siguran sam da je sada vrijeme za novo uređenje odnosa u BiH - zaključio je Petković.