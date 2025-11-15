Evropska unija spremna za pregovore sa BiH, uslov - zatvaranje OHR-a

Evropska unija spremna je da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, ali pored imenovanja glavnog pregovarača i usvajanja zakona o sudovima i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, jedan od uslova je i zatvaranje kancelarije OHR-a, tvrdi Obrad Kesić, šef Misije BiH u Evropskoj uniji. Kako kaže, apsurdno je pregovarati sa predstavnicima države u kojoj odluke donosi stranac.

"Evropska unija nam je dala do znanja da glavni pregovarač mora imati legitimitet, ali i autoritet, da može sve partnere u BiH, svaki nivo vlasti da dovede za isti sto, da ima autoritet da može da pregovara sa njima i da ih gura da donesu odluke koje su u skladu sa uslovljavanjem koja čekaju Bih na ovom putu“, kaže Kesić.

Političari u BiH moraju se početi sami dogovarati, bez stranog intervencionizma – rečenica je ovo koju u posljednje vrijeme često izgovaraju evropski i svjetski zvaničnici. Samim tim, nameće se pitanje treba li nam Kancelarije OHR i koja je uloga visokog predstavnika u BiH.

„OHR mora da nestane i to je minimalan uslov da se može ovdje bilo šta dogovarati. Druga stvar, vratite nas na ono što piše u Ustavu i mi ćemo tu biti. Ako nećete, nema potrebe da budemo tu. Kao što je to rečeno i na Savjetu bezbjednosti, nestaće međunarodni intervencionizam. Pozivam muslimane da pregovaramo, da razgovaramo“, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Danas, 30 godina kasnije oni su napravili novu, antidejtonsku BiH, za koju tri konstitutivna naroda nisu dali svoju saglasnost, pa su pokušavali nekoliko pita ustavne reforme kojima su pokušavali da unesu u Ustav nešto što je neustavno“, kaže Siniša Karan, profesor ustavnog prava.

OHR je indikator neuspjeha BiH, mišljenja su politički analitičari. Drago Vuković kaže da BiH ne može postati samoodrživo društvo dok god je tu pojedinac koji donosi odluke, pritom favorizujući interese jednog, bošnjačkog naroda.

"Zaista bi bio red da ode i to što prije. Ja i dalje mislim da BiH ima šansu, samo pod jednim uslovom, da politički lideri sjednu i dogovore se šta će biti sa BiH“, poručuje politički analitičar Dragomir Vuković.

OHR je nepotreban u BiH, iako u Sarajevu ne kriju želju da se Kancelarija visokog predstavnika zadrži što duže u BiH, jasan je Zdenko Ćosić, delegat HDZ-a u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Taj strah od odlaska visokog predstavnika ili modifikacija uloge visokog predstavnika je, opet, iracionalan. Ja mislim da visoki predstavnik neće otići dok se ne stabilizuje situacija“, ističe Drago Ćosić, delegat HDZ-a u Domu naroda PSBiH.

Čak su i neki od bivših visokih predstavnika u BiH svjesni da OHR predugo postoji u BiH i da je vrijeme za zatvaranje kancelarije. Taj stav zastupa Volfgang Petrič, koji je, kako kaže prilikom predaje dužnosti Pediju Ešdaunu rekao da mora biti posljednji visoki predstavnik u BiH, a to je bilo početkom dvijehiljaditih.

"Moraju se poduzeti ozbiljni napori da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika. Zatvaranje ne znači napuštanje BiH. Mi smo 2002. govoriti ovo treba da bude međunarodna odgovornost, to treba da se prebaci na Evropsku uniju. Bosna ne želi postati članica OHR-a, već EU“, govorio je Volfgan Petrič, bivši visoki predstavnik u BiH.

Visoki predstavnici su za tri decenije koliko djeluju u Bih donijeli više od 900 nametnutih odluka, a svaka od njih značila je prenos nadležnosti na nivo BiH. Cilj je bio unitarna BiH, na štetu Srpske, ali i dejtonske Bosne i Hercegovine.