Kupjansk je pod kontrolom jedinica 6. gardijske kombinovane armije grupe trupa "Zapad", saopštava Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ruski vojnici vrše čišćenje zgrada i podruma od razjedinjenih grupa Oružanih snaga Ukrajine, rekao je komandir čete.

"Nalazimo se u Kupjansku, čistimo zgrade i podrume od raštrkanih neprijateljskih grupa", rekao je "Tajfun", kako je citiralo rusko Ministarstvo odbrane.

Grupa "Zapad" je odbila pet kontranapada u oblasti Kupjanska u protekla dva dana, rekao je Ivan Bigma, šef pres-centra grupe Zapad.

"Tokom protekla dva dana, pet neprijateljskih kontranapada je odbijeno u oblasti Kupjanska u blizini naselja Blagodatovka, Prokopovka, Osinovo, Boldirevka i Monačinovka. Svi kontranapadi su odbijeni i nijedna teritorija nije izgubljena", rekao je Bigma.

Uništeno je pet komada tehnike, uključujući dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje i oklopno vozilo Panter, kao i više od 20 boraca ukrajinskih oružanih snaga.