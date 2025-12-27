Logo
Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Izvor:

Telegraf

27.12.2025

12:47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде
Foto: Printskrin/Jutjub

Stanovnike Kruševca jutros je potresla nezapamćena porodična tragedija.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, mlađi muškarac je u porodičnom stanu nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade.

Stravičan zločin otkriven je nakon što su komšije prijavile da se na pločniku ispred višespratnice nalazi beživotno tijelo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na lice mjesta, konstatovana je smrt, a ubrzo je uslijedio još veći šok.

Ulaskom u stan u kojem je muškarac živeo sa roditeljima, pripadnici policije zatekli su stravičan prizor. Tijela oca i majke pronađena su sa brojnim ubodnim ranama u predjelu torza i vrata.

Policija pronašla oružje

Uviđaj na licu mjesta trajao je satima, a policija je, prema saznanjima, pronašla nož kojim je zločin najvjerovatnije počinjen.

"Prizor je bio jeziv. Na mjestu zločina pronađeno je hladno oružje sa tragovima krvi, koje je poslato na vještačenje", navodi izvor blizak istrazi.

Motiv i dalje nepoznat

Iako se sumnja na ubistvo i samoubistvo, zvaničan motiv ovog čina još uvijek nije utvrđen. Komšije su u stanju šoka i navode da ništa nije ukazivalo na ovakav ishod, dok policija provjerava da li je u ovoj porodici ranije bilo prijava za nasilje ili da li je počinitelj imao istoriju psihičkih problema.

Tijela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će potvrditi tačan uzrok smrti svih učesnika ove tragedije.

(Telegraf.rs)

