Sjajna vijest za Đokovića pred Australijan open

Iako nije igrao u Torinu na završnom turniru najbolji srpski teniser Novak Đoković godinu će završiti kao četvrti teniser svijeta.

Iako pozicija Novaku sada nije pretjerano važna, ono što je bitno i važno jeste da izbjegne Karlosa Alkaraza i Janika Sinera do polufinala na grend slemovima. Upravo zahvaljujući četvrtoj poziciji na listi, Đoković je obezbijedio to pred Australijan open, na kojem je deset puta bio šampion.

Đoković će u ponedeljak imati 4.830 bodova, a iza će biti Feliks Ože-Alijasim (4.245) i Tejlor Fric i Aleks de Minor sa po 4.135 bodova. Prvi grend slem nove sezone zakazan je za 18. januar. Inače, Alkaraz i Siner danas igraju novo veliko finale i to u Torinu na završnom turniru sezone.