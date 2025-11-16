Ana Ivanović lupovala po kafani

Ana Ivanović odlučila je da prethodne noći posjeti jednu od kafana u srpskoj prestonici kako bi sa svojim prijateljima uživala u provodu, iću i piću.

Ovo je prvi put da su je mediji videli na nekom javnom mestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

Kako prenose domaći mediji ona je bila lijepo raspoložena, a kada je pjevač Stevan Anđelković započeo pjesmu "Smijehom strah pokrijem uvijek" izjavio je da je to pjesma za nesrećne i bivše ljubavi, a Ana je odmah ustala sa stolice i počela da pjeva i igra.

Ona je za izlazak u provod odabrala elegantnu teget haljinu, a kosu je vezala u punđu dok je na ušima nosila minđuše od bijelog zlata. Kao ni sa stajlingom tako i sa šminkom nije preterivala pa je bila minimalno našminkana.

Provod je kasno do kasno u noć, a Ana je bila vesela tokom čitave noći.