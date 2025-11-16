Logo
Large banner

Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

16.11.2025

16:16

Komentari:

0
Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније
Foto: Tanjug / AP

"Ford" je predstavio medijima novo sjedište kompanije u Mičigenu, dvostruko veće od starog i opremljeno poslovnim prostorom, restoranima i izložbom automobila.

Ovo je prva promjena centrale giganta automobilske industrije poslije 70 godina, a u novoj zgradi ima mjesta za dvostruko više zaposlenih nego do sada.

Novo sjedište ima sedam restorana u hali površine 14.864 metra kvadratna, kancelarijski prostor, dizajnerske studije i radionice.

"Krunski dragulj" novog "Fordovog" sjedišta, prema riječima globalnog direktora za dizajn Dženifer Kolstad, je izložbeni salon sa automobilima iz prethodnih epoha.

"Impresivno je. Kada ste u njemu, osjećate se kao da ste u centru automobilskog dizajna", rekla je Kolstadova u novom sjedištu kompanije ukupne površine 195.096 metara kvadratnih.

Ona je izjavila da je glavna funkcija centra da se u njemu predstavljaju proizvodi i donose odluke o tome šta će biti plasirano na tržište, prenio je AP.

Nova zgrada, nazvana "Svjetsko sjedište `Forda`", udaljena je 4,8 kilometara od stare, a nalazi se u mjestu Dirborn.

"Fordovo" sadašnje sjedište, poznato kao "Staklena kuća", otvoreno je 1956. godine i biće srušeno. Kompanija stara 122 godine očekuje da će završiti selidbu 2027. godine.

Podijeli:

Tag:

Ford

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран: Обиласком привредника види се и какво је образовање потребно Српској

Ekonomija

Karan: Obilaskom privrednika vidi se i kakvo je obrazovanje potrebno Srpskoj

53 min

0
Додик и Каран разговарали са привредницима

Ekonomija

Dodik i Karan razgovarali sa privrednicima

1 h

0
Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

Ekonomija

Novi talas poskupljenja u BiH: Evo šta je na udaru

3 h

0
Друго највеће задужење у историји Њемачке

Ekonomija

Drugo najveće zaduženje u istoriji Njemačke

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner