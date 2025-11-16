Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

"Ford" je predstavio medijima novo sjedište kompanije u Mičigenu, dvostruko veće od starog i opremljeno poslovnim prostorom, restoranima i izložbom automobila.

Ovo je prva promjena centrale giganta automobilske industrije poslije 70 godina, a u novoj zgradi ima mjesta za dvostruko više zaposlenih nego do sada.

Novo sjedište ima sedam restorana u hali površine 14.864 metra kvadratna, kancelarijski prostor, dizajnerske studije i radionice.

"Krunski dragulj" novog "Fordovog" sjedišta, prema riječima globalnog direktora za dizajn Dženifer Kolstad, je izložbeni salon sa automobilima iz prethodnih epoha.

"Impresivno je. Kada ste u njemu, osjećate se kao da ste u centru automobilskog dizajna", rekla je Kolstadova u novom sjedištu kompanije ukupne površine 195.096 metara kvadratnih.

Ona je izjavila da je glavna funkcija centra da se u njemu predstavljaju proizvodi i donose odluke o tome šta će biti plasirano na tržište, prenio je AP.

Nova zgrada, nazvana "Svjetsko sjedište `Forda`", udaljena je 4,8 kilometara od stare, a nalazi se u mjestu Dirborn.

"Fordovo" sadašnje sjedište, poznato kao "Staklena kuća", otvoreno je 1956. godine i biće srušeno. Kompanija stara 122 godine očekuje da će završiti selidbu 2027. godine.