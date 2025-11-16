Logo
Large banner

Karan: BiH živi neustavnim životom, više ne postoji njen ustav

Izvor:

Agencije

16.11.2025

16:18

Komentari:

0
Каран: БиХ живи неуставним животом, више не постоји њен устав
Foto: ATV

Profesor ustavnog prava Siniša Karan ukazao je na pokušaje u BiH da antidejtonsko postane dejtonsko, te ocijenio da BiH živi neustavnim životom i da više ne postoji njen ustav.

Karan je naveo da se BiH nije udaljila od Dejtona, već da se toliko odmakla da postoje jedan pravi i jedan nepostojeći.

"Svuda u svijetu postoji raskorak i između normativnog i stvarnog, ali kad on poprimi ovaj razmjer, onda možete konstatovati da Ustav više ne postoji. Mi živimo danas u neustavnoj situaciji, neustavnoj zemlji", rekao je Karan novinarima u Nevesinju.

Ukazao je da se može konstatovati s aspekta međunarodnog prava da je Dejton srušen kao ugovor zato što ga je druga strana prekršila.

"U tom smislu ovo su veoma opasne tendencije, mi nećemo pristati na antidejtonsko, ali u jednoj takvoj situaciji moraćemo da se opredijelimo ponovo za po principu samoopredeljenja, kako je nastala Republika Srpska, ili za dogovor na vraćanje na izvorni Dejton ili novi put", zaključio je Karan.

Podijeli:

Tag:

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гашпар за АТВ: За дугорочну стабилност вратити се изворним принципима Дејтона

BiH

Gašpar za ATV: Za dugoročnu stabilnost vratiti se izvornim principima Dejtona

2 h

0
Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

BiH

Petković: Mijenjati Ustav BiH i zatvoriti OHR

5 h

0
Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

BiH

Dejtonski sporazum ostvario misiju, neophodno zaustaviti narušavanje osnovnih načela

19 h

0
Европска унија спремна за преговоре са БиХ, услов - затварање ОХР-а

BiH

Evropska unija spremna za pregovore sa BiH, uslov - zatvaranje OHR-a

21 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner