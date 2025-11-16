Karan: BiH živi neustavnim životom, više ne postoji njen ustav

Profesor ustavnog prava Siniša Karan ukazao je na pokušaje u BiH da antidejtonsko postane dejtonsko, te ocijenio da BiH živi neustavnim životom i da više ne postoji njen ustav.

Karan je naveo da se BiH nije udaljila od Dejtona, već da se toliko odmakla da postoje jedan pravi i jedan nepostojeći.

"Svuda u svijetu postoji raskorak i između normativnog i stvarnog, ali kad on poprimi ovaj razmjer, onda možete konstatovati da Ustav više ne postoji. Mi živimo danas u neustavnoj situaciji, neustavnoj zemlji", rekao je Karan novinarima u Nevesinju.

Ukazao je da se može konstatovati s aspekta međunarodnog prava da je Dejton srušen kao ugovor zato što ga je druga strana prekršila.

"U tom smislu ovo su veoma opasne tendencije, mi nećemo pristati na antidejtonsko, ali u jednoj takvoj situaciji moraćemo da se opredijelimo ponovo za po principu samoopredeljenja, kako je nastala Republika Srpska, ili za dogovor na vraćanje na izvorni Dejton ili novi put", zaključio je Karan.