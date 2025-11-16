Logo
Large banner

Gašpar za ATV: Za dugoročnu stabilnost vratiti se izvornim principima Dejtona

Izvor:

ATV

16.11.2025

14:19

Komentari:

0
Гашпар за АТВ: За дугорочну стабилност вратити се изворним принципима Дејтона
Foto: Ustupljena fotografija

Od Dejtona je ostao mir, ali nije ostala politička suverenost. Sporazum je zaustavio rat, ali je tokom godina pretvoren u poredak koji zavisi od međunarodnog nadzora, rekao je za ATV saradnik poslanika AfD-a u Bundestagu Filip Gašpar.

"Umjesto da bude okvir domaće ravnoteže, postao je sistem u kojem visoki predstavnik ima veću moć od izabranih institucija. To je najveće odstupanje od izvornog sporazuma", kaže Gašpar.

On kaže da danas država živi između dvije suverenosti, jedne unutrašnje i jedne međunarodne. Ta dvostruka konstrukcija objašnjava zašto djeluje stabilno samo dok postoji spoljni nadzor.

"Bosna i Hercegovina je faktički upravljana država, gdje visoki predstavnik, poput Kristijana Šmita, može da nameće zakone i smjenjuje političare. To je anahronizam koji podsjeća na kolonijalni ostatak u srcu Evrope. Sjedinjene Američke Države su nedavno ukinule sankcije Miloradu Dodiku, što je bio signal prelaska ka pragmatičnoj stabilnosti i napuštanja politike protektorata. Evropa, posebno Njemačka, i dalje insistira na kontroli, čime otežava put ka Evropskoj uniji. Mir postoji, ali zemlji nedostaje sloboda da sama odlučuje o svojoj budućnosti", ističe on.

On kaže da nisu samo Srbi nezadovoljni, te objašnjava u kakvom se stanju nalaze Hrvati.

"Nezadovoljstvo nije ograničeno na Republiku Srpsku. I Hrvati žive u poretku u kojem ne mogu izabrati vlastitog člana Predsjedništva. Kada dva konstitutivna naroda osjećaju da država ne poštuje njihova politička prava, jasno je da se sistem udaljio od principa kolektivne jednakosti koji je bio temelj Dejtona. Presuda Dodiku je pokazala da međunarodna uprava više nije samo nadzor nego aktivna vlast, što je suprotno duhu sporazuma. Predstojeći izbori u Republici Srpskoj 23. novembra mogu biti prilika za deeskalaciju, ali samo ako se obnovi ravnoteža iz originalnog Dejtona", kaže Gašpar i dodaje:

"Skoro tri decenije nakon sporazuma postalo je jasno da međunarodna zajednica više nema jedinstven pristup. Sjedinjene Američke Države su pod administracijom Donalda Trampa počele da traže domaću odgovornost i da odbacuju model spoljne tutorije, dok je Evropa ostala u starom pristupu. Ovaj razlaz pokazuje da dosadašnji okvir više ne funkcioniše.

Danas zemlja ima mir, ali nema punu političku slobodu. Ako želimo dugoročnu stabilnost, potrebno je vratiti se izvornim principima Dejtona, a to su ravnopravnost tri naroda i odgovornost domaćih institucija. Sve drugo je produžavanje krize".

Podijeli:

Tagovi:

AfD

BiH

Njemačka

Kristijan Šmit

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

BiH

Petković: Mijenjati Ustav BiH i zatvoriti OHR

5 h

0
Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

BiH

Dejtonski sporazum ostvario misiju, neophodno zaustaviti narušavanje osnovnih načela

19 h

0
Европска унија спремна за преговоре са БиХ, услов - затварање ОХР-а

BiH

Evropska unija spremna za pregovore sa BiH, uslov - zatvaranje OHR-a

21 h

1
Појачан саобраћај на улазу у БиХ

BiH

Pojačan saobraćaj na ulazu u BiH

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner