Gašpar za ATV: Za dugoročnu stabilnost vratiti se izvornim principima Dejtona

Od Dejtona je ostao mir, ali nije ostala politička suverenost. Sporazum je zaustavio rat, ali je tokom godina pretvoren u poredak koji zavisi od međunarodnog nadzora, rekao je za ATV saradnik poslanika AfD-a u Bundestagu Filip Gašpar.

"Umjesto da bude okvir domaće ravnoteže, postao je sistem u kojem visoki predstavnik ima veću moć od izabranih institucija. To je najveće odstupanje od izvornog sporazuma", kaže Gašpar.

On kaže da danas država živi između dvije suverenosti, jedne unutrašnje i jedne međunarodne. Ta dvostruka konstrukcija objašnjava zašto djeluje stabilno samo dok postoji spoljni nadzor.

"Bosna i Hercegovina je faktički upravljana država, gdje visoki predstavnik, poput Kristijana Šmita, može da nameće zakone i smjenjuje političare. To je anahronizam koji podsjeća na kolonijalni ostatak u srcu Evrope. Sjedinjene Američke Države su nedavno ukinule sankcije Miloradu Dodiku, što je bio signal prelaska ka pragmatičnoj stabilnosti i napuštanja politike protektorata. Evropa, posebno Njemačka, i dalje insistira na kontroli, čime otežava put ka Evropskoj uniji. Mir postoji, ali zemlji nedostaje sloboda da sama odlučuje o svojoj budućnosti", ističe on.

On kaže da nisu samo Srbi nezadovoljni, te objašnjava u kakvom se stanju nalaze Hrvati.

"Nezadovoljstvo nije ograničeno na Republiku Srpsku. I Hrvati žive u poretku u kojem ne mogu izabrati vlastitog člana Predsjedništva. Kada dva konstitutivna naroda osjećaju da država ne poštuje njihova politička prava, jasno je da se sistem udaljio od principa kolektivne jednakosti koji je bio temelj Dejtona. Presuda Dodiku je pokazala da međunarodna uprava više nije samo nadzor nego aktivna vlast, što je suprotno duhu sporazuma. Predstojeći izbori u Republici Srpskoj 23. novembra mogu biti prilika za deeskalaciju, ali samo ako se obnovi ravnoteža iz originalnog Dejtona", kaže Gašpar i dodaje:

"Skoro tri decenije nakon sporazuma postalo je jasno da međunarodna zajednica više nema jedinstven pristup. Sjedinjene Američke Države su pod administracijom Donalda Trampa počele da traže domaću odgovornost i da odbacuju model spoljne tutorije, dok je Evropa ostala u starom pristupu. Ovaj razlaz pokazuje da dosadašnji okvir više ne funkcioniše.

Danas zemlja ima mir, ali nema punu političku slobodu. Ako želimo dugoročnu stabilnost, potrebno je vratiti se izvornim principima Dejtona, a to su ravnopravnost tri naroda i odgovornost domaćih institucija. Sve drugo je produžavanje krize".