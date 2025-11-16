Logo
Mišel Obama: SAD još nisu spremne

Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država Mišel Obama izjavila je u razgovoru objavljenom na njenoj YouTube stranici da zemlja još nije spremna za ženu predsjednicu, dodajući da je SAD potrebno još mnogo da sazre.

"Kao što smo vidjeli na prošlim izborima, nažalost, nismo spremni. Zato kažem, nemojte ni da pomišljate da me pitate da se kandidujem, jer ne govorite istinu. Niste spremni za ženu. Niste", istakla je ona, prenosi NBC njuz.

Obamina izjava je uslijedila tokom razgovora vođenog 5. novembra u Bruklinskoj akademiji za muziku, u okviru njenog podkasta.

Razgovor je vodila sa glumicom Trejsi Elis Ros, a dotakle su se i Obamine nove knjige "The Look".

Ros je pitala Obamu da li smatra da je uloga prve dame, kao "arhetipa supruge i ženstvenosti", uticala na to koliko prostora je društvo ostavilo ženi da postane predsjednica.

"Znate, imamo još mnogo da sazrimo i nažalost, još uvijek ima mnogo muškaraca koji ne misle da mogu da prihvate da njima upravlja žena i vidjeli smo to", rekla je Obama.

Predsjednik SAD Donald Tramp pobijedio je bivšu potpredsjednicu Kamalu Haris na predsjedničkim izborima 2024. godine.

Obama je tokom kampanje 2024. podržavala Haris, okupljajući velike mase na skupovima, zalažući se za zdravstvenu zaštitu žena i apelujući na muškarce da glasaju za Harisovu.

Bivša prva dama se više puta suočavala sa spekulacijama i pozivima da se kandiduje za predsjednicu, ali je stalno ponavljala da ne želi da se bavi kandidaturom za Bijelu kuću.

