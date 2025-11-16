Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Izvor:
16.11.2025
16:33
Glavni trg u Gracu privremeno je zatvoren nakon što je policija dobila anonimnu prijavu o bombi, pišu austrijski mediji.
Kako je potvrdila policija Graca, opsežni kordon oko glavnog trga u Gracu je sada ukinut.
Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje
Ovaj kordon je postavljen nakon anonimne dojave o bombi koja je primljena telefonom u nedjelju ujutru.
Veliki kontingent policajaca je raspoređen da obezbijedi i pretraži glavni trg.
Policija je takođe koristila pse tragače. Ove pretrage su "bile negativne", prema policijskim navodima, i glavni trg će stoga biti postepeno ponovo otvoren.
+++Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit im und um das Stadtgebiet von Graz zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren. Auch die Öffis sind davon betroffen. +++— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 16, 2025
Tramvajske linije u Gracu, koje su već saobraćale po ograničenom rasporedu, mogu postepeno da nastave sa svojim uobičajenim redom vožnje.
