Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Glavni trg u Gracu privremeno je zatvoren nakon što je policija dobila anonimnu prijavu o bombi, pišu austrijski mediji.

Kako je potvrdila policija Graca, opsežni kordon oko glavnog trga u Gracu je sada ukinut.

Svijet Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

Ovaj kordon je postavljen nakon anonimne dojave o bombi koja je primljena telefonom u nedjelju ujutru.

Veliki kontingent policajaca je raspoređen da obezbijedi i pretraži glavni trg.

Policija je takođe koristila pse tragače. Ove pretrage su "bile negativne", prema policijskim navodima, i glavni trg će stoga biti postepeno ponovo otvoren.

+++Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit im und um das Stadtgebiet von Graz zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren. Auch die Öffis sind davon betroffen. +++ — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 16, 2025

Tramvajske linije u Gracu, koje su već saobraćale po ograničenom rasporedu, mogu postepeno da nastave sa svojim uobičajenim redom vožnje.