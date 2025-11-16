Logo
Large banner

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Izvor:

Agencije

16.11.2025

16:33

Komentari:

0
Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

Glavni trg u Gracu privremeno je zatvoren nakon što je policija dobila anonimnu prijavu o bombi, pišu austrijski mediji.

Kako je potvrdila policija Graca, opsežni kordon oko glavnog trga u Gracu je sada ukinut.

Полиција Аустрија

Svijet

Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

Ovaj kordon je postavljen nakon anonimne dojave o bombi koja je primljena telefonom u nedjelju ujutru.

Veliki kontingent policajaca je raspoređen da obezbijedi i pretraži glavni trg.

Policija je takođe koristila pse tragače. Ove pretrage su "bile negativne", prema policijskim navodima, i glavni trg će stoga biti postepeno ponovo otvoren.

Tramvajske linije u Gracu, koje su već saobraćale po ograničenom rasporedu, mogu postepeno da nastave sa svojim uobičajenim redom vožnje.

Podijeli:

Tagovi:

Grac

Austrija

Bomba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Scena

Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

37 min

0
"Лавров је једини који зна све међународне споразуме на свијету до најситнијих детаља"

Svijet

"Lavrov je jedini koji zna sve međunarodne sporazume na svijetu do najsitnijih detalja"

40 min

0
Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Zanimljivosti

Influenserka pokazala posljedice botoksa: "Ne mogu da se smijem, ali to nije najgori dio"

51 min

0
Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније

Ekonomija

Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

51 min

0

Više iz rubrike

"Лавров је једини који зна све међународне споразуме на свијету до најситнијих детаља"

Svijet

"Lavrov je jedini koji zna sve međunarodne sporazume na svijetu do najsitnijih detalja"

40 min

0
Стотине оваца прошле улицама Нирнберга

Svijet

Stotine ovaca prošle ulicama Nirnberga

1 h

0
"Израел се чврсто противи формирању палестинске државе западно од ријеке Јордан"

Svijet

"Izrael se čvrsto protivi formiranju palestinske države zapadno od rijeke Jordan"

2 h

0
Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Svijet

Uzbuna u centru Graca, opsadno stanje

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner