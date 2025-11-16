Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

Izvor:
Agencije
16.11.2025
16:30

Hrvatska influenserka Ela Dvornik objavila je golišave slike na Instagramu. Ela je okačila nekoliko slika iz kupatila.
Dio slika prikazuje koliko je uživala dok se brčkala i opuštala u kadi. Obećala je da će u novoj kući imati veliku kadu, a njene intimne dijelove prekrivala je samo sapunica.
A po izlasku iz kade, slikala se samo sa peškirom na sebi.
- Pretvaram dosadnu svakodnevicu u umjetnost - napisala je Ela, a odmah su uslijedi komentari oduševljenih pratilaca.
- Prelijepa si. Sada znam ko će me uvijek ugrijati kada dođu niske temperature - glasio je komentar oko kog će se mnogi složiti.
Slike su dovoljno zamagljene da se ne vidi baš sve, ali se tetovaže ipak naziru.
