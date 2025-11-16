Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

Hrvatska influenserka Ela Dvornik objavila je golišave slike na Instagramu. Ela je okačila nekoliko slika iz kupatila.

Dio slika prikazuje koliko je uživala dok se brčkala i opuštala u kadi. Obećala je da će u novoj kući imati veliku kadu, a njene intimne dijelove prekrivala je samo sapunica.

A po izlasku iz kade, slikala se samo sa peškirom na sebi.

- Pretvaram dosadnu svakodnevicu u umjetnost - napisala je Ela, a odmah su uslijedi komentari oduševljenih pratilaca.

- Prelijepa si. Sada znam ko će me uvijek ugrijati kada dođu niske temperature - glasio je komentar oko kog će se mnogi složiti.

Slike su dovoljno zamagljene da se ne vidi baš sve, ali se tetovaže ipak naziru.