Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

Izvor:

Agencije

16.11.2025

16:30

Komentari:

0
Foto: Instagram

Hrvatska influenserka Ela Dvornik objavila je golišave slike na Instagramu. Ela je okačila nekoliko slika iz kupatila.

Dio slika prikazuje koliko je uživala dok se brčkala i opuštala u kadi. Obećala je da će u novoj kući imati veliku kadu, a njene intimne dijelove prekrivala je samo sapunica.

A po izlasku iz kade, slikala se samo sa peškirom na sebi.

- Pretvaram dosadnu svakodnevicu u umjetnost - napisala je Ela, a odmah su uslijedi komentari oduševljenih pratilaca.

- Prelijepa si. Sada znam ko će me uvijek ugrijati kada dođu niske temperature - glasio je komentar oko kog će se mnogi složiti.

Slike su dovoljno zamagljene da se ne vidi baš sve, ali se tetovaže ipak naziru.

Ela Dvornik

influenserka

