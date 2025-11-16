Belgijski zdravstveni radnici organizovali su protest u centru Brisela povodom vladinih reformi za koje smatraju da će ugušiti profesionalnu autonomiju i podstaći odliv mozgova, izvijestio je dopisnik RIA "Novosti".

Planirane reforme će znatno pogoršati situaciju ljekara i njegu pacijentima, rekla je predstavnik Belgijske unije zdravstvenih radnika.

Demonstranti su zatražili da Vlada održi konsultacije sa zdravstvenim radnicima da bi se reforme revidirale, zaštitila sloboda rada i zarade ljekara, smanjilo vrijeme čekanja pacijenata i proširio spektar usluga.

Oni su pozvali na smanjenje birokratije, veću vladinu podršku bolnicama i kontinuirani pristup osnovnim lijekovima.

Demonstranti su marširali od Centralne željezničke stanice u Briselu do Bulevara du Režan, gdje su naglas pročitali pismo ministru zdravlja Franku Vandenbruku i predali ga njegovoj kancelariji.