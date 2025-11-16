Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Lejdi Gaga je otkrila da je bila na litijumskim lijekovima tokom snimanja filma "A Star Is Born“ kada je i doživjela nervni slom.

Zvijezda filma "Poker Face", pjevačica Lejdi Gaga (39) otkrila je da je uzimala lijekove zbog problema sa mentalnim zdravljem tokom snimanja filma "A Star Is Born" ("Zvijezda je rođena") iz 2017. godine i da je kasnije doživjela nervni slom.

"Snimala sam film 'Zvijezda je rođena' na litijumu", rekla je dobitnica Gremija, za Roling Stoun.

Litijum se koristi za liječenje manije koja je dio bipolarnog poremećaja, prema Majo klinici, kao i za smanjenje učestalosti i težine maničnih epizoda. Ipak, Lejdi Gaga nikada nije javno otkrila dijagnozu.

Ubrzo nakon što su ona i glumac Bredli Kuper završili snimanje mjuzikla iz 2018. godine, Gaga je započela svoju svetsku turneju "Joanne". Trajala je od avgusta 2017. do februara 2018. godine, i tada je dobitnica Gremija doživjela epizodu mentalnog zdravstvenog problema.

"Jednog dana mi je sestra rekla: 'Više ne prepoznajem svoju sestru'.' I otkazala sam turneju", rekla je, pa nastavila: "Ubrzo nakon toga sam otišla u bolnicu na psihijatrijsku njegu".

"Morala sam da napravim pauzu", istakla je. "Nisam mogla ništa da uradim... Potpuno sam se srušila. Bilo je zaista strašno. Bilo je dana kada sam mislila da ne mogu da se oporavim".

Međutim, Gaga je dobila mentalnu pomoć koja joj je bila potrebna i osjećala se bolje kada je film dobio osam nominacija na 91. dodjeli Oskara 2019. godine. Osvojila je Oskara za najbolju originalnu pjesmu za "Shallow".

"Osjećam se zaista srećno što sam živa", priznala je Gaga. "Znam da to možda zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi".

Sada sebe smatra "zdravom, cjelovitom osobom" i zahvaljuje svom vjereniku, Majklu Polanskom, što joj je pomogao da to postigne.

Gaga i Polanski (42) počeli su da se zabavljaju 2020. godine. On je zaprosio pop superzvezdu u aprilu prošle godine.

"Zaljubljenost u nekoga ko mari za pravu mene napravila je veliku razliku", priznala je. "Želio je da se brine o meni. A nikada nisam bila voljena na taj način", dodala je Gaga o svom vjereniku. „

"Moj život mu je bio ozbiljan. Nije bila zabava. Pomogao mi je da shvatim da je moj život dragocen".

