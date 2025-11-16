Logo
Large banner

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Izvor:

B92

16.11.2025

16:39

Komentari:

0
Пјевачица Лејди Гага
Foto: Tanjug

Lejdi Gaga je otkrila da je bila na litijumskim lijekovima tokom snimanja filma "A Star Is Born“ kada je i doživjela nervni slom.

Zvijezda filma "Poker Face", pjevačica Lejdi Gaga (39) otkrila je da je uzimala lijekove zbog problema sa mentalnim zdravljem tokom snimanja filma "A Star Is Born" ("Zvijezda je rođena") iz 2017. godine i da je kasnije doživjela nervni slom.

"Snimala sam film 'Zvijezda je rođena' na litijumu", rekla je dobitnica Gremija, za Roling Stoun.

policija austrija

Svijet

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Litijum se koristi za liječenje manije koja je dio bipolarnog poremećaja, prema Majo klinici, kao i za smanjenje učestalosti i težine maničnih epizoda. Ipak, Lejdi Gaga nikada nije javno otkrila dijagnozu.

Ubrzo nakon što su ona i glumac Bredli Kuper završili snimanje mjuzikla iz 2018. godine, Gaga je započela svoju svetsku turneju "Joanne". Trajala je od avgusta 2017. do februara 2018. godine, i tada je dobitnica Gremija doživjela epizodu mentalnog zdravstvenog problema.

"Jednog dana mi je sestra rekla: 'Više ne prepoznajem svoju sestru'.' I otkazala sam turneju", rekla je, pa nastavila: "Ubrzo nakon toga sam otišla u bolnicu na psihijatrijsku njegu".

"Morala sam da napravim pauzu", istakla je. "Nisam mogla ništa da uradim... Potpuno sam se srušila. Bilo je zaista strašno. Bilo je dana kada sam mislila da ne mogu da se oporavim".

Сергеј Лавров

Svijet

"Lavrov je jedini koji zna sve međunarodne sporazume na svijetu do najsitnijih detalja"

Međutim, Gaga je dobila mentalnu pomoć koja joj je bila potrebna i osjećala se bolje kada je film dobio osam nominacija na 91. dodjeli Oskara 2019. godine. Osvojila je Oskara za najbolju originalnu pjesmu za "Shallow".

"Osjećam se zaista srećno što sam živa", priznala je Gaga. "Znam da to možda zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi".

Sada sebe smatra "zdravom, cjelovitom osobom" i zahvaljuje svom vjereniku, Majklu Polanskom, što joj je pomogao da to postigne.

Gaga i Polanski (42) počeli su da se zabavljaju 2020. godine. On je zaprosio pop superzvezdu u aprilu prošle godine.

"Zaljubljenost u nekoga ko mari za pravu mene napravila je veliku razliku", priznala je. "Želio je da se brine o meni. A nikada nisam bila voljena na taj način", dodala je Gaga o svom vjereniku. „

"Moj život mu je bio ozbiljan. Nije bila zabava. Pomogao mi je da shvatim da je moj život dragocen".

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Lejdi Gaga

Psihijatrija

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: БиХ живи неуставним животом, више не постоји њен устав

BiH

Karan: BiH živi neustavnim životom, više ne postoji njen ustav

46 min

0
Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Zanimljivosti

Influenserka pokazala posljedice botoksa: "Ne mogu da se smijem, ali to nije najgori dio"

48 min

0
Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније

Ekonomija

Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

48 min

0
Каран: Обиласком привредника види се и какво је образовање потребно Српској

Ekonomija

Karan: Obilaskom privrednika vidi se i kakvo je obrazovanje potrebno Srpskoj

51 min

0

Više iz rubrike

Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Scena

Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

34 min

0
Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Scena

Popularna influenserka preminula nakon što je pala s nebodera

2 h

0
Хаос због наступа у Пинковим звездама, заратили кад је рекла да малтретирају кандидата

Scena

Haos zbog nastupa u Pinkovim zvezdama, zaratili kad je rekla da maltretiraju kandidata

3 h

0
Бресквици отказан наступ у Хрватској, хитно се огласила

Scena

Breskvici otkazan nastup u Hrvatskoj, hitno se oglasila

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner