Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da Dejton nije položio ispit, da je davno propao i da je raznim intervencijama potpuno devastiran.

Dodik je istakao da je Dejton bio podvala Srbima, koji su razumjeli da je to međunarodni ugovor sa konstantnim odredbama koje se ne mogu mijenjati bez volje svih ugovornih strana, a jedna od njih je Republika Srpska i srpski narod.

On je naglasio da se to nije dešavalo tako, da je bilo skrnavljenja međunarodnog ugovora, a rezultat toga je poslije 30 godina da BiH ne živi ustavan nego vanustan život, da je rasuta zahvaljujući skrnaljenju Dejtona putem nametanja međunarodnih kolonizatora, kakav je posljednji.

"Nije tajna da zapadnjaci pogotovo iz EU i danas govore o tome da Dejton mora da se potisne da se u BiH promijeni način odlučivanja. Nas BiH ne zanima, nas zanima izvorni Dejton", kategoričan je Dodik.

Dodik je dodao da bi možda trebalo pitati te iz međunarodne zajednice šta oni misle o Dejtonu.