Logo
Large banner

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

Izvor:

SRNA

16.11.2025

16:57

Komentari:

0
Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da Dejton nije položio ispit, da je davno propao i da je raznim intervencijama potpuno devastiran.

Dodik je istakao da je Dejton bio podvala Srbima, koji su razumjeli da je to međunarodni ugovor sa konstantnim odredbama koje se ne mogu mijenjati bez volje svih ugovornih strana, a jedna od njih je Republika Srpska i srpski narod.

On je naglasio da se to nije dešavalo tako, da je bilo skrnavljenja međunarodnog ugovora, a rezultat toga je poslije 30 godina da BiH ne živi ustavan nego vanustan život, da je rasuta zahvaljujući skrnaljenju Dejtona putem nametanja međunarodnih kolonizatora, kakav je posljednji.

илу-новинар-16112025

Svijet

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

"Nije tajna da zapadnjaci pogotovo iz EU i danas govore o tome da Dejton mora da se potisne da se u BiH promijeni način odlučivanja. Nas BiH ne zanima, nas zanima izvorni Dejton", kategoričan je Dodik.

Dodik je dodao da bi možda trebalo pitati te iz međunarodne zajednice šta oni misle o Dejtonu.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Republika Srpska

Dejton

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Fudbal

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

17 min

0
Пјевачица Лејди Гага

Scena

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

28 min

0
Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

Svijet

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

34 min

0
Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Scena

Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

37 min

0

Više iz rubrike

Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити

Republika Srpska

Kovačević odgovorio opoziciji: Pobijediće Srpska, a vi ćete opet izgubiti

6 h

0
Каран: Дејтон је рјешење, проблем су они који га подривају

Republika Srpska

Karan: Dejton je rješenje, problem su oni koji ga podrivaju

7 h

0
Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

Republika Srpska

Dodik: Dolazi vrijeme kada će se položaj Srpske još više poboljašti

8 h

3
На трибини СДС-а добацивали Небојши Вукановићу: "Пијанији си више од мене, Вукане"

Republika Srpska

Na tribini SDS-a dobacivali Nebojši Vukanoviću: "Pijaniji si više od mene, Vukane"

19 h

7
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner