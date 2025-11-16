Kovačević odgovorio opoziciji: Pobijediće Srpska, a vi ćete opet izgubiti

16.11.2025
10:56
Komentari:0
Ko nema snagu u politikama, i nema druge adute osim laži i obmana, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević opoziciji u Republici Srpskoj.
- Sramno je ovo što radite, Aleksandra. Ali, poslije Stanivukovićevih bestidnih montaža, od vas se nažalost sve može očekivati. Jer, ko nema snagu u politikama i nema druge adute osim laži i obmana - istakao je Kovačević.
On je upitao opoziciju da li oni smiju barem ponoviti Karanovu rečenicu - "da snagom i politikama možemo srušiti tog okupatora Švabu"?
Sramno je ovo što radite, Aleksandra. Ali, poslije Stanivukovićevih bestidnih montaža, od vas se nažalost sve može očekivati. Jer, ko nema snagu u politikama i nema druge adute osim laži i obmana. — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) November 16, 2025
I samo jedno pitanje. Smijete li vi barem ponoviti Karanovu rečenicu "da snagom i… pic.twitter.com/3lveLcduab
- A da, zaboravio sam. Za razliku od nas, vi Šmita uvažavate, svečano dočekujete u Banjaluci, trčite na noge u Sarajevo i tamo molite da vas dovede na vlast. Ali, pobijediće Srpska. A vi ćete, opet, izgubiti - objavio je Kovačević na Iksu.
Kovačević je naveo da je uz njihov sramni isječak, priložio i originalni Karanov govor, ne bi li nešto i naučili.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
14 h6
Republika Srpska
15 h3
Najnovije
Najčitanije
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Trenutno na programu