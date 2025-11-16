Logo
Kovačević odgovorio opoziciji: Pobijediće Srpska, a vi ćete opet izgubiti

16.11.2025

10:56

Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити
Foto: ATV BL

Ko nema snagu u politikama, i nema druge adute osim laži i obmana, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević opoziciji u Republici Srpskoj.

- Sramno je ovo što radite, Aleksandra. Ali, poslije Stanivukovićevih bestidnih montaža, od vas se nažalost sve može očekivati. Jer, ko nema snagu u politikama i nema druge adute osim laži i obmana - istakao je Kovačević.

On je upitao opoziciju da li oni smiju barem ponoviti Karanovu rečenicu - "da snagom i politikama možemo srušiti tog okupatora Švabu"?

- A da, zaboravio sam. Za razliku od nas, vi Šmita uvažavate, svečano dočekujete u Banjaluci, trčite na noge u Sarajevo i tamo molite da vas dovede na vlast. Ali, pobijediće Srpska. A vi ćete, opet, izgubiti - objavio je Kovačević na Iksu.

Kovačević je naveo da je uz njihov sramni isječak, priložio i originalni Karanov govor, ne bi li nešto i naučili.

Radovan Kovačević

Prijevremeni izbori 2025

