Kovačević odgovorio opoziciji: Pobijediće Srpska, a vi ćete opet izgubiti

Ko nema snagu u politikama, i nema druge adute osim laži i obmana, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević opoziciji u Republici Srpskoj.

- Sramno je ovo što radite, Aleksandra. Ali, poslije Stanivukovićevih bestidnih montaža, od vas se nažalost sve može očekivati. Jer, ko nema snagu u politikama i nema druge adute osim laži i obmana - istakao je Kovačević.

On je upitao opoziciju da li oni smiju barem ponoviti Karanovu rečenicu - "da snagom i politikama možemo srušiti tog okupatora Švabu"?

I samo jedno pitanje. Smijete li vi barem ponoviti Karanovu rečenicu "da snagom i…

- A da, zaboravio sam. Za razliku od nas, vi Šmita uvažavate, svečano dočekujete u Banjaluci, trčite na noge u Sarajevo i tamo molite da vas dovede na vlast. Ali, pobijediće Srpska. A vi ćete, opet, izgubiti - objavio je Kovačević na Iksu.

Kovačević je naveo da je uz njihov sramni isječak, priložio i originalni Karanov govor, ne bi li nešto i naučili.