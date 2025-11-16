Dodik: Dolazi vrijeme kada će se položaj Srpske još više poboljašti

16.11.2025
08:31
Komentari:2
Znali smo se izboriti za slobodu našeg naroda kada je to trebalo, a danas se isto tako znamo boriti za politički status Republike Srpske - naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik na Instagramu.
Vjerujem da dolazi vrijeme, kaže Dodik, kada ćemo još više poboljšati naš položaj, koji je danas ekonomski i socijalno potpuno stabilan.
Tokom sedmice razgovarao sam sa građanima od Doboja i Teslića do Zvornika, Foče i brojnih drugih opština. Poruka je jedinstvena - Pobijediće Republika Srpska - dodao je Dodik.
