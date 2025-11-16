Počelo je! Poznat prvi učesnik NBA Evropa, legendarni klub šokirao svijet košarke

Izvor:
Kao grom iz vedra neba pojavila se vijest da je prvi klub pristao da postane član NBA Evropa, projekta o kom se već drugu godinu priča na Starom kontinentu.
U pitanju je Mančester junajted, koji će dobiti košarkašku sekciju jednom kada ova priča zaživi…
Predsjednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući je u razgovoru za “Korijere delo Sport” otkrio da je jedan od klubova sa najvećim brojem navijača na svijetu pristao da se oproba i u svijetu košarke.
– Ako je Mančester junajted, tim koji ima najviše navijača na svijetu, već rekao da ovom projektu, mora da postoji razlog, zar ne – rekao je za Korijere Petrući.
On smatra da je NBA Evropa projekat budućnosti.
– To je nova liga koja će biti dobra za sistem, donoseći resurse i zabavu. Sporazum takođe napominje da registrovani klubovi moraju da učestvuju u svojim domaćim ligama – istakao je Petrući.
Upitan je i za Rim i potencijalno tim koji bi predstavljao glavni grad Italije, prenosi Telegraf.
– Tim u Rimu? Da, Rim će biti tu. Postoji opcija na stolu povezana sa veoma bogatim preduzetnikom – rekao je Đani Petrući.
Inače, u periodu od 1985 do 1988. godine postojala je košarkaška sekcija Mančester junajteda, međutim taj eksperiment, uz slabu popularnost košarke u Velikoj Britaniji nije uspio.
