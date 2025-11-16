Počelo je! Poznat prvi učesnik NBA Evropa, legendarni klub šokirao svijet košarke

Kao grom iz vedra neba pojavila se vijest da je prvi klub pristao da postane član NBA Evropa, projekta o kom se već drugu godinu priča na Starom kontinentu.

U pitanju je Mančester junajted, koji će dobiti košarkašku sekciju jednom kada ova priča zaživi…

Predsjednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući je u razgovoru za “Korijere delo Sport” otkrio da je jedan od klubova sa najvećim brojem navijača na svijetu pristao da se oproba i u svijetu košarke.

– Ako je Mančester junajted, tim koji ima najviše navijača na svijetu, već rekao da ovom projektu, mora da postoji razlog, zar ne – rekao je za Korijere Petrući.

On smatra da je NBA Evropa projekat budućnosti.

– To je nova liga koja će biti dobra za sistem, donoseći resurse i zabavu. Sporazum takođe napominje da registrovani klubovi moraju da učestvuju u svojim domaćim ligama – istakao je Petrući.

Upitan je i za Rim i potencijalno tim koji bi predstavljao glavni grad Italije, prenosi Telegraf.

– Tim u Rimu? Da, Rim će biti tu. Postoji opcija na stolu povezana sa veoma bogatim preduzetnikom – rekao je Đani Petrući.

Inače, u periodu od 1985 do 1988. godine postojala je košarkaška sekcija Mančester junajteda, međutim taj eksperiment, uz slabu popularnost košarke u Velikoj Britaniji nije uspio.