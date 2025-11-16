Logo
Large banner

Počelo je! Poznat prvi učesnik NBA Evropa, legendarni klub šokirao svijet košarke

Izvor:

Agencije

16.11.2025

17:37

Komentari:

0
Кошаркашка дворана на Евробаскету
Foto: Tanjug/AP

Kao grom iz vedra neba pojavila se vijest da je prvi klub pristao da postane član NBA Evropa, projekta o kom se već drugu godinu priča na Starom kontinentu.

U pitanju je Mančester junajted, koji će dobiti košarkašku sekciju jednom kada ova priča zaživi…

Predsjednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući je u razgovoru za “Korijere delo Sport” otkrio da je jedan od klubova sa najvećim brojem navijača na svijetu pristao da se oproba i u svijetu košarke.

– Ako je Mančester junajted, tim koji ima najviše navijača na svijetu, već rekao da ovom projektu, mora da postoji razlog, zar ne – rekao je za Korijere Petrući.

On smatra da je NBA Evropa projekat budućnosti.

– To je nova liga koja će biti dobra za sistem, donoseći resurse i zabavu. Sporazum takođe napominje da registrovani klubovi moraju da učestvuju u svojim domaćim ligama – istakao je Petrući.

Upitan je i za Rim i potencijalno tim koji bi predstavljao glavni grad Italije, prenosi Telegraf.

– Tim u Rimu? Da, Rim će biti tu. Postoji opcija na stolu povezana sa veoma bogatim preduzetnikom – rekao je Đani Petrući.

Inače, u periodu od 1985 do 1988. godine postojala je košarkaška sekcija Mančester junajteda, međutim taj eksperiment, uz slabu popularnost košarke u Velikoj Britaniji nije uspio.

Podijeli:

Tagovi:

NBA

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

Košarka

Pomjeren povratak: Kad je Džabari Parker u Beogradu?

6 h

0
Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

Košarka

Pa, ovo je hit: Gober krenuo na Jokića, pa udario na "armirani beton"

8 h

0
Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

Košarka

Jokić je tripl-dabl kralj NBA lige! Srbin nosio Denver do sedme pobjede u nizu

13 h

0
Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

Košarka

Ostoja Mijailović progovorio o statusu Obradovića: "Povući ću jedan potez"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

21

24

Centralne vijesti, 16.11.2025.

21

05

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

20

55

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

20

54

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner