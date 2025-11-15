Ostoja Mijailović progovorio o statusu Obradovića: "Povući ću jedan potez"

Košarkaši Partizana nisu na najbolji način započeli ovu sezonu u Evroligi, poslije 11. kola imaju samo četiri pobjede i sedam poraza, uz onaj od sinoć protiv Asvela u Francuskoj.

Crno-bijeli su djelovali bezidejno, imali dosta oscilacija u igri, za Sportklub se oglasio i predsjednik KK Partizan - Ostoja Mijailović.

- Ne želim da komentarišem oscilacije u igri jer nisam dovoljno košarkaški stručan da prepoznam šta je tačno problem u vezi sa tim. O tome ću razgovarati sa našim stručnim štabom sljedeće nedjelje - rekao je Ostoja Mijailović.

Imao je komentar Mijailović i na disciplinu tima.

- S početka sezone sam rekao koja su naša tri cilja. Jedan od tri je disciplina u ekipi, očigledno se taj cilj ne ostvaruje… Takođe ćemo o tome razgovarati. Juče u toku dana je svima u klubu isplaćena redovna plata, klub je likvidan i plaća svoje obaveze na vreme, to je posao uprave.

Status Željka Obradovića?

- Željko Obradović će uvijek imati moje povjerenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobeđujemo.

Na kraju, otkrio je nešto veliko.

- Planiram da povučem potez u narednom periodu, o tome ću razgovarati sa svojim saradnicima, a ne sa medijima - poručio je Mijailović.