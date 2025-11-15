Logo
Large banner

Ostoja Mijailović progovorio o statusu Obradovića: "Povući ću jedan potez"

Izvor:

Agencije

15.11.2025

11:22

Komentari:

0
Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

Košarkaši Partizana nisu na najbolji način započeli ovu sezonu u Evroligi, poslije 11. kola imaju samo četiri pobjede i sedam poraza, uz onaj od sinoć protiv Asvela u Francuskoj.

Crno-bijeli su djelovali bezidejno, imali dosta oscilacija u igri, za Sportklub se oglasio i predsjednik KK Partizan - Ostoja Mijailović.

- Ne želim da komentarišem oscilacije u igri jer nisam dovoljno košarkaški stručan da prepoznam šta je tačno problem u vezi sa tim. O tome ću razgovarati sa našim stručnim štabom sljedeće nedjelje - rekao je Ostoja Mijailović.

obradovic

Košarka

Bolan poraz Partizana u Francuskoj

Imao je komentar Mijailović i na disciplinu tima.

- S početka sezone sam rekao koja su naša tri cilja. Jedan od tri je disciplina u ekipi, očigledno se taj cilj ne ostvaruje… Takođe ćemo o tome razgovarati. Juče u toku dana je svima u klubu isplaćena redovna plata, klub je likvidan i plaća svoje obaveze na vreme, to je posao uprave.

Status Željka Obradovića?

- Željko Obradović će uvijek imati moje povjerenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobeđujemo.

Na kraju, otkrio je nešto veliko.

- Planiram da povučem potez u narednom periodu, o tome ću razgovarati sa svojim saradnicima, a ne sa medijima - poručio je Mijailović.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Ostoja Mijailović

Željko Obradović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса

Košarka

Jokić povrijeđen! Zabrinuti u redovima Denver Nagetsa

3 h

0
Ђоковић на трибинама направио прави шоу, оваквог га још нисмо видјели

Košarka

Đoković na tribinama napravio pravi šou, ovakvog ga još nismo vidjeli

5 h

0
Болан пораз Партизана у Француској

Košarka

Bolan poraz Partizana u Francuskoj

16 h

0
Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

Košarka

Oglasio se Saša Đorđević poslije neviđene bruke u Evroligi: "Ovo je sramota!"

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner