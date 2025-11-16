Svjetski dan tolerancije- koliko smo kao društvo tolerantni?

Svakog 16. novembra podsjećamo se na to da tolerancijom, uvažavanjem i poštovanjem različitosti svjedočimo našu snagu. Uvažavanje razlika je uslov mira, stabilnosti i napretka. Da bi svijet bio bolji, toleranciju bi trebalo primjenjivati i u svim našim odnosima.

Koliko smo kao društvo tolerantni, koliko imamo razumijevanja jedni za druge, za drugo i drugačije moglo bi se diskutovati... U narodu vlada podijeljeno mišljenje.

"Ima, kako da nema",

"Nema, nema, narod se zabavio sam o sebi",

"Otuđili smo se, zatvorili se",

"Različitosti puno, poštovanja malo", neki su od komentara građana.

Prije da bi se moglo govoriti o trpljenju nego o toleranciji. Tolerancija je nešto što je upitno u BiH, stav je sociologa Vladimira Vasića.

„Obzirom da imamo slučajeve gdje su one bazne vrijednosti koje bi trebale da spajaju ljude, koje bi trebali da budu ti mostovi tolerancije zapravo se često koriste za svađe, za podjele, za antitolerantna djelovanja u društvu“, rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Tolerancija je prisutna na jako malom nivou. Svjedoci smo da se građani najčešće ujedine kada problem nekog pojedinca postane vidljiv, moglo bi se reći da je sažaljenje ispred tolerancije, ali kada dođe do nekih tenzičnih trenutaka u društvu onda se pokažemo kao netolerantni jedni prema drugima.

„Iz prostog razloga što smo mi postkonfliktna zajednica, što smo društvo koje je prošlo ono najgore što može da prođe i onda smo silom prilika ponovo utrpani u tu jednu te istu zajednicu da živimo zajedno i da pokušamo biti tolerantni“, kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Kada se govori o toleranciji, uglavnom se ističe štetnost diskriminacije i netrpeljivosti u društvu prema pojedincima i grupama drugačije nacije, rase, vjere, pola. Zakon o zabrani diskriminacije u BiH daje instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH status centralne institucije nadležne za zaštitu od diskriminacije.

"U godini izvještavanja registrovano je 196 predmeta diskriminacije. Upućeno je 48 preporuka koje se odnose na mobing, diskriminaciju po osnovu nacionalnog i socijalnog porijekla, na osnovu političkog i drugog uvjerenja, obrazovanja, po osnovu etničke pripadnosti, na osnovu rodnog identiteta, kao i diskriminaciju po osnovu sindikalnog djelovanja", navedeno je u godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2024. godinu.

Važno je da se na ovaj dan širi poruka: tolerancija nije nikakva slabost ili trpljenje, već samo vrlina koja doprinosi ljepšem i lakšem životu.