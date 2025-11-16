Logo
Uhapšen Vladimir Vujotić!

Izvor:

SRNA

16.11.2025

18:20

Državljanin Crne Gore Vladimir Vujotić /41/, osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije, uhapšen je danas u Španiji prema potjernici kancelarije Interpola iz Podgorice.

Iz Uprave policije su saopštili da se za njim tragalo kako bi se obezbijedilo da prisustvuje krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

ukrajina

Svijet

Lov na leševe: Pogrebna mafija cvijeta u Ukrajini

"Ovaj bjegunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmjene informaciju između crnogorske i španske policije", navedeno je u policijskom saopštenju.

Crna Gora

interpol

