Uhapšen Vladimir Vujotić!

Državljanin Crne Gore Vladimir Vujotić /41/, osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije, uhapšen je danas u Španiji prema potjernici kancelarije Interpola iz Podgorice.

Iz Uprave policije su saopštili da se za njim tragalo kako bi se obezbijedilo da prisustvuje krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

"Ovaj bjegunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmjene informaciju između crnogorske i španske policije", navedeno je u policijskom saopštenju.