Žena u Dalmaciji vozila iako nikad nije položila vozački, dobila kaznu od 1.340 evra

Biogradska policija je u Vrani, u Dalmaciji, zaustavila automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 45-godišnja hrvatska državljanka, i utvrdila da ona vozi iako nikada nije položila vozački ispit, saopštila je danas policija.

Zaustavljena je u petak oko 21.00 sat uveče, prenosi danas Index.hr.

Osim što je vozila bez položenog vozačkog ispita, 45-godišnjakinja kod sebe nije imala ni lična dokumenta.

Odmah je isključena iz saobraćaja i zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o ličnoj karti izrečen joj je prekršajni nalog sa novčanom kaznom u iznosu od 1.340 evra.